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УЗ оприлюднила перелік евакуаційних рейсів для жителів Донеччини

"Пам’ятайте: ваша евакуація дає можливість ЗСУ спокійно працювати, захищаючи нашу землю", - наголосили в перевізника.

УЗ оприлюднила перелік евакуаційних рейсів для жителів Донеччини
Фото: EPA/UPG

Укрзалізниця оприлюднила перелік евакуаційних рейсів для жителів Слов’янська, Краматорська та найближчих населених пунктів Донеччини.

На своїх сторінках у соцмережах національний перевізник закликав скористатися потягами через загрозу посилення бойових дій.

Серед рейсів:

  • безкоштовний евакуаційний поїзд №234 Покровськ — Львів (через Дніпро). Курсує щоденно з Покровська о 16.30, прибуває до Львова о 17.30 наступної доби. 

"На борту поїзда є можливість оформити матеріальну допомогу від держави та отримати її одразу після прибуття на вокзали Дніпра або Львова. Також працює програма пошуку тимчасового місця проживання "Там, де вас чекають", - зазначили в Укрзалізниці.

  • поїзд №45 Харків — Ужгород, вирушає з Харкова о 13.10, прибуває до Ужгорода о 14.37 (через Львів);
  • поїзд №15 Харків — Івано-Франківськ, курсує по парних числах. Відправлення з Харкова о 16.35, прибуття до Івано-Франківська о 13.10 (через Львів);
  • поїзди Інтерсіті+ №725 та №723 сполученням Харків — Київ. Рейс №725 вирушає з Харкова щодня о 08.30 і прибуває до Києва о 15.26. Рейс №723 вирушає з Харкова щоденно о 13.34 та прибуває до Києва о 20.19;
  • додатково з 29 липня курсуватиме поїзд №287 Харків — Одеса. Як повідомили в УЗ, він вирушатиме з Харкова по непарних числах о 07.58, прибуватиме до Одеси о 10.39. Мешканцям Донеччини зручніше буде сісти на цей поїзд у Лозовій (туди поїзд прибуває з Харкова о 10:24). Крім того, цей поїзд робить зупинку в Нікополі, який уже частіше потерпає від російських обстрілів.

"Дістатися Харкова для подальшої пересадки на поїзди далекого сполучення можна низкою приміських маршрутів, що курсують від станції Лозова: електропоїзди вирушають 6 разів на день, о 05.10, 07.00, 12.44, 15.43, 17.40 та 19.40 (до Біляївки)", - долали в УЗ.

У перевізника наголосили, що "евакуація дає можливість ЗСУ спокійно працювати, захищаючи нашу землю".

Нагадаємо, вчора Укрзалізниця призначила один евакуаційний рейс із Покровська, що на Донеччині, до Львова.

Днями продовжили маршрут поїзда №25/26 Одеса - Яремче. Перші рейси за новим маршрутом відбудуться в кінці липня.

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