​До 4 років позбавлення волі засудили на Хмельниччині "телефонного мінера"

На Хмельниччині засудили до 4 років позбавлення волі зловмисника, який "пожартував" про замінування багатоповерхівки.

Про це повідомили в Хмельницькій обласній прокуратурі.

Інцидент трапився ще у квітні.

"Чоловік здійснив телефонний дзвінок на вибраний навмання номер та повідомив про нібито "замінування" 5-поверхового житлового будинку в смт Летичів. Жінка, до якої телефонували, дуже злякалась та одразу ж повідомила правоохоронців", - розповіли в прокуратурі.

На місце прибули правоохоронці та рятувальники. Вони евакуювали майже чотири десятки людей, обстежили будівлю і навколишні території, але небезпечних речовин чи предметів не знайшли.

"Телефонного мінера" знайшли наступного ж дня. Ним виявився житель Рахівського району Закарпаття, який уже був неодноразово засуджений.

За "жарт" зловмисник отримав ще одне покарання. Наразі вирок Летичівського районного суду не набрав законної сили і може бути оскаржений в апеляційній інстанції.

Нагадаємо, цьогоріч у січні через анонімний дзвінок про "замінування" зачинили станції Київського метрополітену "Площа Льва Толстого", "Палац спорту" та пересадку. Після перевірки роботу відновили, вибухівки не було знайдено.