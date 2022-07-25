Українські десантники знищили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор" за допомогою переносного зенітно-ракетного комплекса "Ігла".
Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Facebook.
“Десантники 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади влучним пострілом з ПЗРК " Ігла" "приземлили" ворожий бойовий вертоліт Ка-52”, − ідеться в повідомленні.
Зазначається, що вартість такого гвинтокрила становить близько 16 млн доларів.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 39 700 військових.