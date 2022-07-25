З початку війни ЗСУ знищили 188 гелікоптерів.

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Фото: Генштаб ЗСУ у Facebook

Українські десантники знищили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор" за допомогою переносного зенітно-ракетного комплекса "Ігла".

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Facebook.

“Десантники 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади влучним пострілом з ПЗРК " Ігла" "приземлили" ворожий бойовий вертоліт Ка-52”, − ідеться в повідомленні.

Фото: Генштаб ЗСУ у Facebook

Зазначається, що вартість такого гвинтокрила становить близько 16 млн доларів.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 39 700 військових.