На півдні російська армія за бойову добу завдала 8 авіаційних ударів гелікоптерами і штурмовою авіацією вздовж лінії зіткнення.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
“Міцно. Без втрат”, – зазначено у повідомленні.
Як зазначили в ОК, важкою ствольною артилерією 152-го калібру окупанти обстріляли село Галіцинове на Миколаївщині.
“Без втрат і суттєвих руйнувань – влучання поза межами села”, – додали військові.
Нагадаємо, Кіберполіція Черкаської області викрила групу зловмисників у привласненні понад 2 млн гривень із банківських карток громадян.