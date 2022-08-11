Окупанти обстріляли село Галіцинове на Миколаївщині.

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На півдні російська армія за бойову добу завдала 8 авіаційних ударів гелікоптерами і штурмовою авіацією вздовж лінії зіткнення.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Міцно. Без втрат”, – зазначено у повідомленні.

Як зазначили в ОК, важкою ствольною артилерією 152-го калібру окупанти обстріляли село Галіцинове на Миколаївщині.

“Без втрат і суттєвих руйнувань – влучання поза межами села”, – додали військові.

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