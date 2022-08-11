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На півдні російська армія за бойову добу завдала 8 авіаційних ударів

Окупанти обстріляли село Галіцинове на Миколаївщині.

На півдні російська армія за бойову добу завдала 8 авіаційних ударів
Фото: ЕРА/UPG

На півдні російська армія за бойову добу завдала 8 авіаційних ударів гелікоптерами і штурмовою авіацією вздовж лінії зіткнення. 

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Міцно. Без втрат”, – зазначено у повідомленні.

Як зазначили в ОК, важкою ствольною артилерією 152-го калібру окупанти обстріляли село Галіцинове на Миколаївщині.

“Без втрат і суттєвих руйнувань – влучання поза межами села”, – додали військові.

Нагадаємо, Кіберполіція Черкаської області викрила групу зловмисників у привласненні понад 2 млн гривень із банківських карток громадян.

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