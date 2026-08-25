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Росіяни атакували дронами Чернігів: серед постраждалих - діти (доповнено)

Зафіксоване влучання у приватні будинки.

Росіяни атакували дронами Чернігів: серед постраждалих - діти (доповнено)
Наслідки атаки по Чернігову
Фото: Відділ комунікації поліції Чернігівської області

Росіяни вдарили дроном у приватний будинок в Чернігові. 

Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

На місці падіння виникла пожежа. Серед постраждалих 6-річна дитина.

Інформація уточнюється

Станом на 21:50, в МВА повідомили, що внаслідок вечірньої атаки на місто попередньо згорів один приватний будинок та пʼять приватних будинків було пошкоджено. 

Відомо про чотирьох постраждалих: поранень зазнала 62-річна жінка, 73-річний чоловік та двоє хлопчиків віком 10 та 12 років.

  • Упродовж дня ворог атакував Чернігів більш ніж 10 БпЛА. Унаслідок атаки пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури та складські приміщення. Ще троє людей отримали травми легкого ступеня.
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