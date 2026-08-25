Росіяни атакували дронами Чернігів: серед постраждалих - діти (доповнено)

Росіяни вдарили дроном у приватний будинок в Чернігові.
Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.
На місці падіння виникла пожежа. Серед постраждалих 6-річна дитина.
Інформація уточнюється
Станом на 21:50, в МВА повідомили, що внаслідок вечірньої атаки на місто попередньо згорів один приватний будинок та пʼять приватних будинків було пошкоджено.
Відомо про чотирьох постраждалих: поранень зазнала 62-річна жінка, 73-річний чоловік та двоє хлопчиків віком 10 та 12 років.
- Упродовж дня ворог атакував Чернігів більш ніж 10 БпЛА. Унаслідок атаки пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури та складські приміщення. Ще троє людей отримали травми легкого ступеня.