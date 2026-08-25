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В середу в більшості областей Україні прогнозують дощі та грози

Ночі стануть прохолоднішими, місцями до +8°.

В середу в більшості областей Україні прогнозують дощі та грози
Прогноз погоди на 26 серпня
Фото: Український гідрометцентр/Facebook

В середу, 26 серпня,очікується нестійка погода в центральних, Закарпатській, Чернівецькій, вдень і більшості південних областях, а також в південних районах Київщини. Вночі в Україні похолоднішає. 

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

У центральних, Закарпатській, Чернівецькій, вдень і в більшості південних областей та на Київщині помірні, місцями значні дощі, грози. На решті території без опадів.

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Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 14-19°, у північній частині 8-13°; вдень 21-26°, на південному сході країни 25-30°.

На Київщині та в Києві без опадів, лише на півдні області вдень короткочасний дощ, місцями гроза.

Температура повітря по області вночі 8-13°, вдень 21-26°; у Києві вночі 11-13°, вдень 22-24°. 

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