Українець став гравцем мадридського "Реалу"

Баскетбольний клуб "Реал Мадрид" офіційно презентував українця Олексія Леня як свого нового гравця, з яким підписано дворічний контракт.

Упродовж 12 сезонів наш співвітчизник виступав у США в НБА. За цей час він встиг пограти за шість клубів: "Фінікс", "Атланту", "Сакраменто", "Торонто", "Вашингтон" та "Лейкерс".

Центровий загалом має 6,7 очка в середньому за матч і 5,3 підбирання. Проте у минулому сезоні його показники суттєво впали - до 1,6 та 2,1 відповідно.

За футбольний "Реал" виступає ще один українець - Андрій Лунін.