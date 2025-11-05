Ліга чемпіонів: "Реал" Луніна та "ПСЖ" Забарного програли іншим грандам

Українців на полі не було.

У футбольній Лізі чемпіонів четвертий тур основного раунду подарував одразу два протистояння екстра-класу: "Реал" Андрія Луніна вчергове завітав на "Енфілд" до "Ліверпуля", а "ПСЖ" Іллі Забарного вдома приймав нестримну цього сезону "Баварію".

Українці, на жаль, участі у дуелях не брали: Лунін традиційно відсидів на лаві запасних, а Забарний був дискваліфікований через червону картку у минулій грі.

Без Іллі у центрі захисту парижани ще до перерви пропустили двічі від Луїса Діаза - цікаво, що після дублю колумбієць примудрився заробити пряме вилучення. У другому таймі чинні володару Кубка чемпіонів відставання скоротили, але не ліквідували - поразка 1:2 у підсумку.

"Реал" в Англії багато володів м'ячем і пасував, але не конвертував це у створені нагоди. Натомість "Ліверпуль" напрацював на перемогу, яку вдалося здобути завдяки голу Мак Аллістера на 61-ій хвилині.

В інших матчах ігрового дня "Арсенал" тричі забив "Славії" з Праги, "Атлетіко" обіграв бельгійський "Роял Уніон" 3:1, "Тоттенгем" розбив "Копенгаген" 4:0, "ПСВ" з "Олімпіакосом" та "Ювентус" зі "Спортінгом" завершили зустрічі однаково 1:1, "Монако" мінімально здолав "Буде-Глімт", а "Наполі" та "Айнтрахт" голів не забивали.