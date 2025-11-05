Медсестри можуть самостійно призначати ліки і мають свій менеджмент — чого нас може навчити досвід Канади
Медсестри можуть самостійно призначати ліки і мають свій менеджмент — чого нас може навчити досвід Канади
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
ГоловнаСпорт

Ліга чемпіонів: "Реал" Луніна та "ПСЖ" Забарного програли іншим грандам

Українців на полі не було.

Ліга чемпіонів: "Реал" Луніна та "ПСЖ" Забарного програли іншим грандам
Ліверпуль - Реал 1:0
Фото: EPA/UPG

У футбольній Лізі чемпіонів четвертий тур основного раунду подарував одразу два протистояння екстра-класу: "Реал" Андрія Луніна вчергове завітав на "Енфілд" до "Ліверпуля", а "ПСЖ" Іллі Забарного вдома приймав нестримну цього сезону "Баварію".

Українці, на жаль, участі у дуелях не брали: Лунін традиційно відсидів на лаві запасних, а Забарний був дискваліфікований через червону картку у минулій грі.

Без Іллі у центрі захисту парижани ще до перерви пропустили двічі від Луїса Діаза - цікаво, що після дублю колумбієць примудрився заробити пряме вилучення. У другому таймі чинні володару Кубка чемпіонів відставання скоротили, але не ліквідували - поразка 1:2 у підсумку.

"Реал" в Англії багато володів м'ячем і пасував, але не конвертував це у створені нагоди. Натомість "Ліверпуль" напрацював на перемогу, яку вдалося здобути завдяки голу Мак Аллістера на 61-ій хвилині. 

В інших матчах ігрового дня "Арсенал" тричі забив "Славії" з Праги, "Атлетіко" обіграв бельгійський "Роял Уніон" 3:1, "Тоттенгем" розбив "Копенгаген" 4:0, "ПСВ" з "Олімпіакосом" та "Ювентус" зі "Спортінгом" завершили зустрічі однаково 1:1, "Монако" мінімально здолав "Буде-Глімт", а "Наполі" та "Айнтрахт" голів не забивали.  
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies