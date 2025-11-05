Adidas представив нову домашню форму збірної України

Компанія Adidas спільно з Українською асоціацією футболу (УАФ) презентувала нову домашню форму національної збірної України, в якій команда зіграє вже 13 та 16 листопада у кваліфікаційних матчах чемпіонату світу-2026 проти Франції та Ісландії.

Як ідеться на сайті УАФ, новий дизайн натхненний гербом Української Народної Республіки, який створив художник та архітектор Василь Кричевський у 1918 році.

За основу взяли тризуб князя Володимира Великого, а стилізований оливковий вінок навколо нього символізує миролюбність УНР.

На думку УАФ, сучасне графічне рішення інтерпретує орнамент Кричевського і підкреслює спадкоємність української культури.

Форму для української команди виготовили з використанням інноваційної технології CLIMACOOL+, що забезпечує комфорт і вентиляцію навіть під час найінтенсивніших матчів. Матеріал швидко відводить вологу, а перфоровані смуги Adidas і сітчасті вставки сприяють максимальній повітропроникності.