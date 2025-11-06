Ліга чемпіонів: "Бенфіка" Трубіна та Судакова програла четвертий євроматч поспіль

Португальська "Бенфіка", за яку грають українці Анатолій Трубін та Георгій Судаков, зазнала четвертої поразки із чотирьох можливих в основному раунді Ліги чемпіонів.

Підопічні Жозе Моурінью на домашньому полі не змогли впоратися із леверкузенським "Баєром" - хоча по грі мали претендувати на три очки. "Орли" більше контролювали м'яч, створили більше моментів та напрацювали на 1,5 "очікуваних голів" - але на нуль реальних.

Натомість німці були хірургічно точними і холоднокровно безжальними: на 65-ій хвилині Патрік Шик забив єдиний м'яч у ворота Трубіна, який вийшов у стартовому складі.

Судаков також був в основі і провів на полі майже 70 хвилин, отримавши загалом позитивну оцінку від статистичних порталів. Але це слабка втіха - "Бенфіка" програла 0:1.

В інших матчах дня "Карабах" несподівано розписав нічию 2:2 з чинними чемпіонами світу "Челсі", "Барселона" не дала "Брюгге" довершити сенсацію і звела гру до 3:3, "Ман Сіті" досить впевнено розібрався з "Боруссією" Дортмунд 4:1, а кривдник "Динамо" у кваліфікації "Пафос" мінімально здолав іспанський "Вільярреал".