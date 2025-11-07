Ліга Конференцій: "Динамо" розгромило боснійський "Зрінські"

Київське "Динамо" з третьої спроби здобуло очки в основному раунді футбольної Ліги Конференцій - після поразок "Кристал Пелас" та "Самсунспору" підопічні Олександра Шовковського суперпереконливо розібралися із боснійським "Зрінські".

У першому таймі перевага українського чемпіона ще не відчувалася так яскраво: скромні 1:0 завдяки голу Попова на 21-ій хвилині.

Але після перерви "динамівці" мали нагоду нарешті довести самим собі, що єврокубкові провали не мають бути закономірністю. Герреро, Кабаєв та Буяльський довели рахунок до розгромного, а після низки замін Ярмоленко і Бленуце остаточно підкреслили домінацію киян в цей вечір. Нещасний "Зрінські" лише спостерігав - 6:0 у підсумку на користь "Динамо".