ГоловнаСпорт

Ліга Конференцій: "Динамо" розгромило боснійський "Зрінські"

Нарешті перші набрані залікові бали киян у єврокубках.

Ліга Конференцій: "Динамо" розгромило боснійський "Зрінські"
Динамо - Зрінські 6:0
Фото: EPA/UPG

Київське "Динамо" з третьої спроби здобуло очки в основному раунді футбольної Ліги Конференцій - після поразок "Кристал Пелас" та "Самсунспору" підопічні Олександра Шовковського суперпереконливо розібралися із боснійським "Зрінські".

У першому таймі перевага українського чемпіона ще не відчувалася так яскраво: скромні 1:0 завдяки голу Попова на 21-ій хвилині. 

Але після перерви "динамівці" мали нагоду нарешті довести самим собі, що єврокубкові провали не мають бути закономірністю. Герреро, Кабаєв та Буяльський довели рахунок до розгромного, а після низки замін Ярмоленко і Бленуце остаточно підкреслили домінацію киян в цей вечір. Нещасний "Зрінські" лише спостерігав - 6:0 у підсумку на користь "Динамо".
