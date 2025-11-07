Україна піднялася на 27-ме місце у таблиці коефіцієнтів УЄФА, яка формує представництво на єврокубковий сезон-2027/2028.
Про це повідомила пресслужба УАФ.
Станом на сьогодні українські футболісти здобули разом 17 очок: “Шахтар” має 10, “Динамо” - 5, “Полісся” - 2, “Олександрія” - 0.
Цього тижня Україна здобула ще 4 очки після переміг над “Брейдабліком” та “Зрінськи”, або 1 бал. Загалом у доробку українських футболістів цього сезону тепер 4,25 бала.
Відставання від 22-го місця, з якого представник в Лізі чемпіонів стартує не з першого раунду, а з другого, складає 2,275 бала (10 очок).
Нинішня позиція України передбачає чотири місця в єврокубках: одну — у Лізі чемпіонів (перший кваліфікаційний раунд), одну — у Лізі Європи (перший кваліфікаційний раунд) та дві — у Лізі конференцій (другий кваліфікаційний раунд).
- Київське "Динамо" здобуло очки в основному раунді футбольної Ліги Конференцій - після поразок "Кристал Пелас" та "Самсунспору" підопічні Олександра Шовковського з рахунком 6:0 розібралися із боснійським "Зрінські".
-
"Шахтар" теж виграв свій матч Ліги Конференцій - 2:0 у "Брейдабліка".