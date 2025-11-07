Відставання від 22-го місця, з якого представник в Лізі чемпіонів стартує не з першого раунду, а з другого, складає 2,275 бала.

Україна піднялася на 27-ме місце у таблиці коефіцієнтів УЄФА, яка формує представництво на єврокубковий сезон-2027/2028.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Станом на сьогодні українські футболісти здобули разом 17 очок: “Шахтар” має 10, “Динамо” - 5, “Полісся” - 2, “Олександрія” - 0.

Цього тижня Україна здобула ще 4 очки після переміг над “Брейдабліком” та “Зрінськи”, або 1 бал. Загалом у доробку українських футболістів цього сезону тепер 4,25 бала.

Відставання від 22-го місця, з якого представник в Лізі чемпіонів стартує не з першого раунду, а з другого, складає 2,275 бала (10 очок).

Нинішня позиція України передбачає чотири місця в єврокубках: одну — у Лізі чемпіонів (перший кваліфікаційний раунд), одну — у Лізі Європи (перший кваліфікаційний раунд) та дві — у Лізі конференцій (другий кваліфікаційний раунд).