Збірна України перемогла хокеїстів Румунії у Європейському кубку націй

Збірна України з хокею перемогла Румунію у Європейському кубку націй

Україна розгромила суперників з рахунком 4:1.

Хокеїсти збірної України здобули першу перемогу у Європейському кубку націй (ЄКН).

Про це повідомляє пресслужба ФХУ.

Українські хокеїсти завдали поразки команді Румунії - 4:1 (0:0, 1:1, 3:0).

У першій грі українці поступилися литовцям 1:2 (1:0, 0:2, 0:0).

В грудні до цих команд долучиться Іспанія, а ближче до фінальних етапів підготовки до чемпіонату світу, у лютому, суперниками України стануть Словенія, Великобританія та Польща.

У ЄКН змагаються Німеччина, Словаччина, Латвія, Норвегія, Данія, Австрія, Угорщина, Польща, Франція, Словенія, Великобританія, Італія, Нідерланди, Литва, Естонія, Іспанія, Румунія та Україна.