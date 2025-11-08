«Жирона» на своєму полі мінімально здолала «Алавес» (1:0) у 12-му турі іспанської Ла Ліги.
Про це повідомила пресслужба «Жирони».
На 16 хвилині український півзахисник каталонців Віктор Циганков відгукнувся на навіс у штрафний майданчик і головою направив м’яч у правий кут воріт суперника.
Окрім Циганкова, який провів на полі 85 хвилин, в основному складі «Жирони» також з’явився Владислав Ванат. Форвард відіграв 71 хвилину.
Перемога дозволила підопічним Мічела покинули зону вильоту й піднятися на 16-ту сходинку Ла Ліги.
Нагадаємо, «Реал» очолює Ла Лігу – 30 очок після 11 матчів.