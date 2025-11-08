Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Спорт

Ла Ліга: Циганков допоміг «Жироні» здобути перемогу над «Алавесом»

На полі з’явилося одразу двоє українців.

Ла Ліга: Циганков допоміг «Жироні» здобути перемогу над «Алавесом»
Віктор Циганков
«Жирона» на своєму полі мінімально здолала «Алавес» (1:0) у 12-му турі іспанської Ла Ліги.

Про це повідомила пресслужба «Жирони».

Віктор Циганков (ліворуч) під час матчу
Віктор Циганков (ліворуч) під час матчу

На 16 хвилині український півзахисник каталонців Віктор Циганков відгукнувся на навіс у штрафний майданчик і головою направив м’яч у правий кут воріт суперника.

Окрім Циганкова, який провів на полі 85 хвилин, в основному складі «Жирони» також з’явився Владислав Ванат. Форвард відіграв 71 хвилину.

Перемога дозволила підопічним Мічела покинули зону вильоту й піднятися на 16-ту сходинку Ла Ліги.

Нагадаємо, «Реал» очолює Ла Лігу – 30 очок після 11 матчів.
