«Жирона» на своєму полі мінімально здолала «Алавес» (1:0) у 12-му турі іспанської Ла Ліги.

Про це повідомила пресслужба «Жирони».

Фото: EPA/UPG Віктор Циганков (ліворуч) під час матчу

На 16 хвилині український півзахисник каталонців Віктор Циганков відгукнувся на навіс у штрафний майданчик і головою направив м’яч у правий кут воріт суперника.

Окрім Циганкова, який провів на полі 85 хвилин, в основному складі «Жирони» також з’явився Владислав Ванат. Форвард відіграв 71 хвилину.

Перемога дозволила підопічним Мічела покинули зону вильоту й піднятися на 16-ту сходинку Ла Ліги.

Нагадаємо, «Реал» очолює Ла Лігу – 30 очок після 11 матчів.