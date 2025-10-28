«Небезпечний панчер, який тримає удар»: усе, що потрібно знати про ймовірного наступного суперника Усика

Хто такий Вордлі, як боксерська спільнота оцінює його шанси проти Усика й чому українцеві варто поставитися до ймовірного суперника серйозно — розбираємо на LB.ua .

Перемогу в поєдинку святкував 30-річний Вордлі. Після бою він кинув виклик Усикові, і найімовірніше, саме проти нього наступний бій проведе український чемпіон.

Минулими вихідними, 26 жовтня, у Лондоні відбувся поєдинок між тимчасовим чемпіоном WBO , новозеландцем Джозефом Паркером (36-4, 24 KO) і непереможеним британцем Фабіо Вордлі (20-0-1, 10 KO). Саме переможець поєдинку мав здобути шанс боксувати з абсолютним чемпіоном світу, українцем Олександром Усиком.

Чому все ж не Паркер?

У березні 2025 року Паркер став обов’язковим претендентом на титул WBO, тож саме він мав провести бій проти Олександра Усика. Однак усе знову пішло не за сценарієм Джозефа, адже WBO дозволила Усику провести бій з Даніелем Дюбуа за титул чемпіона світу. Нагадаємо, українець здолав британця ефектним нокаутом і став триразовим абсолютом. Здавалося б, що після перемоги Усика всі дороги вели саме до Паркера, втім не так сталося, як гадалося.

Команда українця повідомила, що Усик ушкодив спину, тож перемовини про поєдинок з Паркером довелося відтермінувати. Новозеландцю призначили іншого суперника — Фабіо Вордлі, претендента на пояс Усика за лінією WBA. Тому цілком логічно, що саме ці двоє мали визначити між собою, хто наступний.

Вордлі вразив світ

Перед боєм значна частина боксерської спільноти була переконана, що перемогу святкуватиме саме Джозеф Паркер. Власне так воно і було… до 11-го раунду. Паркер домінував у ринзі, робив свою роботу й забирав раунд за раундом. Аж раптом наприкінці трихвилинки Фабіо правим аперкотом ледь не відправив новозеландця в нокдаун, а далі історія. Після серії потужних ударів Фабіо відтіснив Джозефа до канатів — і рефері зупинив поєдинок.

Ця перемога стала 20-ю в кар’єрі британця, а він тепер обов’язковий претендент на бій з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком. Українець же напередодні оголосив, що планує провести наступний захист поясів у першій половині 2026 року.

Далі розпочалося найцікавіше — 30-річний Вордлі прямо на ринзі кинув виклик Усику.

«Скажу лише одне: Усик, Усик! Я казав протягом усієї цієї підготовки, що ми обрали Джозефа Паркера, бо я вірю, що маю бути на вершині. Я довів, що на вершині. Джозеф заслуговує на всю повагу від боксерської спільноти», — наголосив Вордлі.

Прогнози світових зірок

Боксерська спільнота не забарилася з прогнозами, а деякі боксери, биті Усиком раніше, уже визначили фаворитів. До прикладу, Циганський Король Тайсон Ф’юрі застеріг Олександра від небезпечних ударів Фабіо.

«Усик — особливий талант. Він хороший боксер, але Фабіо — небезпечний панчер. Я впевнений, що якщо він у когось влучить, то нокаутує. Він дуже сильний і тримає удар. До бою всі казали, що Вордлі не має аматорського досвіду. Але результат говорить про те, що аматорський досвід нічого не означає. Джордж Форман провів 11 аматорських боїв і виграв золоту медаль, але це нічого не означає. Вордлі — великий, сильний хлопець, серйозний боєць», — сказав Тайсон Ф’юрі.

Фото: EPA/UPG Олександр Усик під час першого бою з Тайсоном Ф'юрі.

А ось Дерек Чісора абсолютно не вірить у земляка.

«Якщо Вордлі вийде на ринг проти Олександра Усика, Фабіо не протримається і трьох раундів — його розіб’ють ущент. Кажу це тому, що добре знаю Олександра і його стиль бою», — зазначив Чісора.

Фото: Boxing Scene Олександр Усик і Дерек Чісора

Промоутер Френк Воррен уже оголосив про початок перемовин між командами українця й британця.

«Бій уже узгоджено, тож тепер починається етап переговорів. Якщо не вдасться дійти згоди, поєдинок виставлять на торги, але я впевнений, що ми домовимося. Бій відбудеться наступного року, ймовірно, у березні. Найімовірніші локації — Ер-Ріяд або Лондон, і я б із задоволенням провів його на “Вемблі” — арена точно була б заповнена. Усик — великий фаворит, це очевидно. Але якщо Фабіо зуміє влучити, Усик повинен мати справді міцне підборіддя, щоб витримати такий удар», — зазначив британський промоутер.

Старі добрі знайомі

Найцікавіше, що Усик і Вордлі знають один одного й неодноразово зустрічалися на ринзі. Фабіо спарингував з українцем, а до повномасштабного вторгнення двічі приїздив в Україну й працював у таборі Усика.

Фото: instagram.com/fabiowardley Вордлі й Усик у тренувальному таборі

Він як ніхто знає тонкощі підготовки українця, оскільки довгий час сам був частиною цієї системи. Ці знання можуть йому серйозно допомогти під час майбутнього протистояння.

У цьому контексті варто згадати ще одного британця — Ентоні Джошуа, який довго був спаринг-партнером Володимира Кличка, а потім переміг українця на рингу. А втім, це зовсім інша історія, всі герої якої вже відомі. Натомість Усик і Вордлі свою ще напишуть.