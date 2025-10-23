Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Ліга чемпіонів: "Реал" мінімально здолав "Ювентус", "Ліверпуль" перервав серію поразок

Ліга чемпіонів: "Реал" мінімально здолав "Ювентус", "Ліверпуль" перервав серію поразок
Реал - Ювентус 1:0
Фото: EPA/UPG

У футбольній Лізі чемпіонів без втрат після трьох турів йде мадридський "Реал" - "вершкові" здобули хай і не надто переконливу, але все ж перемогу над туринським "Ювентусом".

Андрій Лунін традиційно усю гру провів у запасі. Його колега по амплуа Тібо Куртуа мав небагато роботи: "Стара синьора" чотири рази била у площину воріт, але ледве-ледве набрала 0,59 за системою xG. 

Натомість в атаці "Реалу" вистачило одного результативного моменту: на 58-ій хвилині про своє вміння робити різницю нагадав Джуд Беллінгем. 1:0 - успіх мадридців.

Покуражився "Ліверпуль": після серії із чотирьох поспіль поразок в усіх турнірах підопічних Арне Слота прорвало у грі з "Айнтрахтом". Хоч чемпіон Англії і пропустив першим, але потім відвантажив німцям 5 м'ячів. Так само 5:1 своїх суперників, а саме амстердамський "Аякс", розбив "Челсі".

Українець Олексій Кащук зіграв трохи більше 20 хвилин у програшному для "Карабаха" матчі із "Атлетіко" з Більбао - 1:3 і досить низька оцінка від статистичних порталів. 

В інших поєдинках дня "Баварія" обіграла "Брюгге" 4:0, "Монако" і "Тоттенгем" голів не забивали, так само як "Аталанта" зі "Славією", а "Спортинг" подужав "Марсель" 2:1.
﻿
