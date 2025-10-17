Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
"Динамо" та "Шахтар" зіграють в 1/8 Кубка України 29 жовтня

Визначено дату і час "Класичного".

"Динамо" та "Шахтар" зіграють в 1/8 Кубка України 29 жовтня
Динамо - Шахтар
Фото: УПЛ

Дирекція Української асоціації футболу з проведення Кубка України сезону 2025/2026 визначилася з датами та часом матчів 1/8 фіналу.

Як пише сайт УАФ, головне вітчизняне протистояння "Динамо" та "Шахтаря", яке внаслідок сліпого жеребу відбудеться вже на досить ранній стадії, заплановане на 29 жовтня. Час початку - 18:00.

Згідно з регламентом, переможець визначається в одному матчі. Якщо 90 хвилин завершуються нічийним результатом, команди одразу пробивають серію післяматчевих пенальті, без екстратаймів. 

На українських вболівальників фактично чекають два "Класичних" поспіль: вже 2 листопада кияни та донеччани знову зіграють, але вже в рамках 11-го туру Української Прем'єр-ліги.
