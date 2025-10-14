Узяли реванш: збірна України не без труднощів перемогла Азербайджан

Чому збірна України не змогла декласувати Азербайджан, чим здивував Сергій Ребров і чого чекати від матчів збірної в листопаді — в огляді на LB.ua .

Збірна України вийшла на поле налаштованою розчавити суперника, але вдалося не все. Завадили вже сталі помилки.

Збірній України, як і раніше, необхідно було перемогти, щоб у листопаді не грати у відборі на ЧС «за престиж». Матч проти Азербайджану був важливим також у контексті тренерства Сергія Реброва. Що ж це за тренер, під керівництвом якого команда не може хоч раз обіграти суперника, який у рейтингу збірних ФІФА перебуває майже на сто сходинок нижче?

Перед другим поєдинком проти Азербайджану головний тренер національної команди України Сергій Ребров наголосив, що його хлопці повинні зіграти агресивно з перших хвилин матчу. Очевидно, він зробив висновки після важкої першої гри в Баку, коли долю поєдинку визначили ближче до фінальних хвилин.

Стартовий склад: з Довбиком і без Шапаренка

Ні для кого не дивина, що другий поєдинок у спарених матчах — через два дні, на третій — це слабке місце збірної України. Через це ротація порівняно з матчем проти Ісландії була очікуваною. Однак деякі позиції в стартовому складі на гру з азербайджанцями стали несподіванкою.

Фото: Дан Балашов/УАФ Футболісти збірної України перед матчем

До прикладу, в основному складі на гру з’явився Олег Очеретько з «Шахтаря». Він відзначився голом у матчі з Ісландією, тому Сергій Ребров вирішив дати йому шанс. Направду, враховуючи рівень суперника й характер гри, більшість очікувала побачити в центрі Миколу Шапаренка — технічно обдарованішого гравця. Роль диригента півзахисту натомість отримав Єгор Ярмолюк. Хавбек «Брентфорда» набрав гарну форму в клубі, тож мав би отримати ігровий час.

Найбільшою несподіванкою, яка, як виявилося, не спрацювала, став у центрі нападу Артем Довбик. Він важкий форвард, який більше допоміг би в матчі з кремезними захисниками Ісландії. Сергій Ребров натомість вирішив зробити навпаки. Позитивний результат здобули, тож оцінювати критично це рішення сенсу немає.

Слідами матчу: Маліновський найкращий

Збірна України вийшла на поле, тримаючи в голові думки про першу гру з Азербайджаном. Щоб не наступити на ті самі граблі, підопічні Сергія Реброва почали з високого пресингу захисників суперника. Особливо в цьому аспекті виділялися Олексій Гуцуляк і Назар Волошин: вони не залишали суперників наодинці навіть на 30 секунд.

Фото: Дан Балашов/УАФ Назар Волошин розганяє атаку

У центрі ж поля темпом команди керував Єгор Ярмолюк. Він розганяв атаки, коли треба — притримував м’яч і намагався грати вперед. На підступах до штрафного загострював уже Маліновський. Варто зазначити, що Руслан видав другий поспіль фантастичний матч. Він обігрував суперників один в один, навантажував у штрафний майданчик і бив по воротах за будь-якої нагоди. Не дивно, що обидва голи організував саме Маліновський. На 30-й хвилині він потужно навісив зі штрафного на голову Гуцуляку, який перенаправив м’яч у сітку воріт. А в епізоді з другим голом Руслан відкрився у штрафному, уникнув офсайду й вколотив по центру повз голкіпера!

Фото: Дан Балашов/УАФ Руслан Маліновський (ліворуч) працює у відборі

Загалом кожен футболіст української збірної не нехтував можливістю пробити по воротах. За 90 хвилин гри підопічні Сергія Реброва пробили по воротах 22 рази, у семи випадках м’яч летів у площину воріт. Для порівняння, у першому поєдинку між командами українці завдали 16 ударів, але більшість — у завершальній частині матчу, коли потрібно було виривати перемогу.

Хоч в атаці були якісні зміни, проблеми із захистом команди Реброва нікуди не зникли. Азербайджанці періодично розрізали наших Коноплю й Забарного проникними пасами. Тож форвард суперника раз по раз виходив на ворота Анатолія Трубіна. Не дивно, що пропущений гол прийшов саме з правого флангу. Лівий захисник Джафаркулієв пролетів повз Гуцуляка й прострілив у штрафний, влучивши у Миколенка. М’яч унаслідок рикошету залетів у ворота…

Фото: Дан Балашов/УАФ Олексій Гуцуляк бореться за м'яч

Ще одна проблема, про яку варто сказати, — психологічна слабкість збірної України. Уже за звичкою футболісти збавляють темп після забитого гола. Як наслідок — пропускають. Найгірше, що це трапляється навіть з футболістами Азербайджану. А що ж буде з умовними французами?…

На щастя, у вчорашньому матчі українці змогли оговтатися, дотисли суперника й заробили три очки.

А що там у групі?

Команда Реброва реабілітувалася-таки після провалу в Баку, але нічого ще не вирішено. У паралельному матчі квартету D Ісландія вирвала нічию у Франції, чим суттєво сплутала карти. Після чотирьох матчів збірна України йде на другій сходинці (7 очок), а Ісландія — на третій (4 очки).

Фото: Дан Балашов/УАФ Віталій Миколенко під час гри

У разі нашої поразки Франції та перемоги ісландців над азербайджанцями в листопаді головним стане наше протистояння з вікінгами. Через різницю голів (в українців вона гірша) єдиним прийнятним варіантом для виходу в плей-оф відбору буде перемога над ісландцями. Це все за умови, що підопічні Сергія Реброва програють Франції, хоч заздалегідь скидати їх рахунку не варто.

Це все буде за місяць. Зараз же Сергій Ребров на коні! Він закрив рота критикам і подякував журналістам за легкі запитання.

«Я вдячний вам, що немає таких запитань, які виводять із себе. Тому почуваюся нормально. Знаю, що могли бути запитання важчі. Але вдячний вам, що ви мені дали трішки відпочити», — сказав головний тренер збірної України на післяматчевій пресконференції.

Фото: Дан Балашов/УАФ Сергій Ребров під час гри проти Азербайджану

Сергію Станіславовичу, відпочивати вам до листопада. Результат у тих матчах матиме вирішальне значення. А Азербайджан українці мусили обігрувати ще в Баку. Зустрінемося за місяць. І сподіватимемося, що впродовж цього часу українські футболісти відновляться від травм, а здорові нині не втратять тонусу.