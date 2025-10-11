Зимова кампанія України
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Спорт

Україна обіграла Ісландію у відборі на Чемпіонат світу з футболу-2026

Матч з практично 100-відсотковою реалізацією.

Україна обіграла Ісландію у відборі на Чемпіонат світу з футболу-2026
Ісландія - Україна 3:5
Фото: УАФ

Національна збірна України з футболу здобула першу перемогу у кваліфікації на Чемпіонат світу 2026 року - на виїзді команда Сергія Реброва перебила Ісландію у грі з аномальним рівнем реалізації.

Команди втілили у голи практично усі свої удари у площину воріт: у "вікінгів" таких назбиралося три, а "синьо-жовті" з шести спроб забили п'ять м'ячів. Розпочав ці гойдалки Руслан Малиновський, який відзначив повернення до головної команди після тривалої павзи, пов'язаної з травмою та втратою форми.

Ісландці відігралися після прикрої помилки Анатолія Трубіна, який не закрив ближній кут. Проте ще до перерви спершу Олексій Гуцуляк з ближньої дистанції, а потім знову Малиновський розкішним дальнім ударом забезпечили нашій збірній відносно комфортний рахунок.

Проте навіть перевага у два м'ячі виявилася хиткою: освіживши гру замінами, господарі змогли вирівняти становище. Але тут в України проявили себе ті, від кого, можливо, навіть і не очікували: Іван Калюжний та Олег Очеретько відзначилися дебютними голами у футболці з тризубом. 

5:3 у підсумку - шалена перемога України, яка піднялася на друге місце у групі. Вже у понеділок закріпити результат потрібно у другому протистоянні з Азербайджаном. 
