Малиновський усіх врятував, або Суспільство не сприймає збірну України

Як Україна здолала Ісландію, у чому важливість перемоги й чому вона не змінює ставлення до тренерського таланту Сергія Реброва на чолі збірної – в огляді на LB.ua.

Героєм матчу без сумніву став Руслан Малиновський. Він повернувся до збірної після важкої травми ноги й зміг стати тим механізмом, з яким гра команди змінилася на краще. Однак суттєвого прогресу досі не видно.

Матч видався багатим на голи й аномальним з огляду на реалізацію гольових моментів з боку обох команд. На щастя, переможцями у цій футбольній баталії вийшли українці, хоч усе могло кардинально змінитися упродовж гри.

Учора, 10 жовтня, національна збірна України з футболу здобула першу перемогу у відборі на Чемпіонат світу 2026 року. Ба більше, підопічні Сергія Реброва обіграли принципового суперника – Ісландію , яка є головним конкурентом у боротьбі за другу сходинку групи D.

Сюрпризи від Реброва

Сергій Ребров здивував стартовим складом на гру проти Ісландії. З перших хвилин на полі з’явився Руслан Малиновський. Ще декілька років тому ця інформація виглядала б буденною, але ж усе змінилося. Півзахисник «Дженоа» повернувся до лав збірної за рік після травми, якої він зазнав у поєдинку за італійський клуб. Руслан тоді зламав ногу й порвав зв’язки… Через це, очевидно, ніхто не розумів, у якому стані зараз перебуває колись залізно основний півзахисник української команди. Як у фільмі, він усім усе показав.

Фото: Дан Балашов/УАФ Владислав Ванат під час матчу

Ще однією несподіванкою в складі був вибір форварда. Здавалося, що для гри проти жорстких ісландців краще готовий фізично потужний Артем Довбик, але Сергій Станіславович зробив ставку на Владислава Ваната. Пояснити це рішення можна тим, що в ексдинамівця куди більше ігрової практики в «Жироні», ніж у його візаві в «Ромі».

А от вихід на поле Віталія Миколенка ліворуч просто порадував. Наш захисник відновився після ушкодження, тому зміг допомогти команді проти Ісландії. Як виявилося, його поява точно не була зайвою, а Віталік знову довів, що не безпідставно є кращим українським фланговим захисником станом на зараз.

Залетіло все

Збірна України почала матч із високого пресингу суперника, намагаючись не дозволяти ісландцям розігрувати м’яч біля воріт. Свої атаки підопічні Реброва у більшості випадків намагалися організовувати лівим флангом. У цьому контексті варто відзначити Віталія Миколенка, який на пару з Георгієм Судаковим створив чимало проблем супернику ліворуч.

Не дивно, що перший гол прийшов саме з цього флангу. Миколенко протягнув м’яч і відпасував під удар Малиновському, а той в один дотик вразив ворота ісландців. Нівроку повернення для Руслана! Він грав так, ніби перерви довжиною в рік і не було.

Фото: УАФ Руслан Малиновський

Малиновський контролював центр поля, намагався притримати м’яч, комбінував. Відчувалося, що гроза нашого півзахисту нічого не втратив після травми.

А от захист просідав. Найбільше в цьому аспекті – Юхим Конопля і Микола Матвієнко. Саме через невпевнену гру першого ісландці змогли зрівняти рахунок. Юхим не встиг на правому фланзі за суперником, який вийшов під кутом на ворота й відверто посереднім ударом прошив Трубіна.

На щастя, у складі України грав Малиновський, який отримав м’яч на підступах до штрафного майданчика, обробив його і правою ногою ефектно вразив правий верхній кут воріт – 1:2! За декілька хвилин Гуцуляк закотив ще один: Олексій першим зорієнтувався в штрафному ісландців і зміг з розвороту пробити.

Фото: УАФ Олексій Гуцуляк святкує гол

Українці пішли на перерву з комфортною перевагою. Було враження, що ісландці від такого першого тайму вже не оговтаються, але сталося навпаки!

У другій половині гри вікінги почали підтискати українську лінію оборони й змогли забити двічі. Не показуватимемо пальцями, але «герої» ті ж самі. Будемо відвертими: Матвієнко на сьогодні не тягне рівень збірної України. Він постійно не встигав за суперниками, мав проблеми з пасами, тому відверто випадав із гри. На порятунок в України було 15 хвилин – саме на 75-й хвилині ісландці зусиллями Гудмундссона зрівняли…

У цей момент потрібно було бачити обличчя Сергія Реброва. Упродовж матчу він зробив низку замін, одна з яких – Судаков на Волошина – вимушена. За іронією долі, саме свіжі гравці в комплексі з невтомним Іваном Калюжним змогли забезпечити необхідний результат. На 85-й Калюжний наважився на удар із метрів 20 до воріт і… влучив! А за чотири хвилини у себе повірив Очеретько, який теж завдав точного удару по воротах, встановивши підсумковий результат.

Фото: УАФ Футболісти збірної України святкують гол у ворота Ісландії

На перший погляд здається, що збірна України провела хороший матч, перемогла принципового суперника, але не все так однозначно. У футбольній статистиці є така величина, як xG – це математичний шанс забити з огляду на гостроту моментів, створених командою. Простими словами – це ймовірна кількість голів. Так от, за даними спортивного порталу MyScore, xG України в матчі проти Ісландії становив 1 (один!). Тобто українці напрацювали на один гол. Усе інше – це фарт, везіння, випадковість… Цікаво, що ісландці далеко не втекли: їхній показник був 0.98.

З огляду на це, можна зробити висновок, що українці й ісландці банально забили все, що могли й навіть більше. Тут варто подякувати Руслану Малиновському, який завдяки майстерності зміг забезпечити команді необхідний результат. А якби його не було? Навіть думати страшно.

Врятувалися на три дні

Водночас применшувати важливість перемоги не варто. Завдяки їй українці піднялися на другу сходинку групи D, випередивши Ісландію, в якої три очки. Попереду в обох команд три гри, які все вирішать. Обом збірним потрібно обіграти команду Азербайджану й знову зійтися між собою, щоб визначити, хто буде на другій сходинці турнірної таблиці. Звісно, у цьому рівнянні ще є французи, яких з огляду на статус ми виносимо за дужки. Якщо (!) Україна чи Ісландія зможе їх перемогти, то ситуація в групі зміниться докорінно.

Фото: Дан Балашов/УАФ Сергій Ребров

Тому перемога над Ісландією – це добре, але без такого ж результату над Азербайджаном за два дні вона не матиме жодного сенсу.

А що ж Сергій Ребров? Його нещадно критикували всі (і ми теж) за невиразну гру України у відборі до Чемпіонату світу, тому зараз він може на секунду видихнути. Результат у грі з Ісландією його хлопці забезпечили, однак чи змінилася гра команди? Можете самі відповісти на це питання.

Перемога над Ісландією – це диво, яке забезпечили окремі футболісти завдяки своєму класу. Завжди так не буде. Ба більше, у матчах із якіснішими командами так не буде точно. Однак Сергій Ребров не знехтував можливістю «втерти носа критикам».

Після гри він поскаржився, що на збірну чинять великий тиск, а вона ж Збройні сили України підтримує… Та й загалом зараз українське суспільство поводиться специфічно:

«Якщо подивитися, то зараз про будь-який вибір тренера усі кажуть, що треба було зробити інакше. Я дуже вдячний гравцям за те, що є результат. А якби, не дай Боже, не було результату – я не знаю, що б зараз сказали. "Усі гравці, які вийшли, – це все в нікуди". На жаль, зараз таке суспільство, таке сприйняття нашої збірної. Я сказав після Азербайджану, що ми всі підтримуємо наші Збройні сили, але зараз зовсім інша історія з національною збірною. Якщо якась втрата очок – то все», – сказав Сергій Ребров після матчу.

Фото: Дан Балашов/УАФ Збірна України з футболу

Якщо подивитися на становище, у якому за тренерства Реброва опинилася збірна України, то втрата очок – це справді все. Особливо в матчі проти Азербайджану або Ісландії.

13 жовтня у четвертому матчі відбору до ЧС Україна в номінально домашньому матчі знову зіграє з Азербайджаном на стадіоні «Краковія» у Кракові, Польща. Цей матч теж потрібно вигравати, щоб залишитися в боротьбі за вихід до Чемпіонату світу, або хоча б для того, щоб знову довести тренерський геній Сергія Реброва.