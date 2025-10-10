Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
ГоловнаСпорт

Молодіжна збірна України з футболу зіграла внічию у другому матчі відбору на Євро-2027

Українці не змогли переграти збірну Угорщини.

Молодіжна збірна України з футболу зіграла внічию з Угорщиною у відборі на Євро-2027
Фото: УАФ

Сьогодні, 10 жовтня, молодіжна збірна України з футболу провела другий матч відбірного турніру Євро-2027 (U-21).

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Матч проти збірної Угорщини, номінально домашній для України, відбувся у словенському місті Мурська Собота.

Гра закінчилась з рахунком 3:3. Голи забили: Степанов (8), Маткевич (75), Крупський (85) — Туболи (37, з пенальті), Молнар (60), Феньо (80).

Наступний поєдинок у відборі Євро-2027 (U-21) українські футболісти проведуть 14 жовтня проти збірної Хорватії. 
