Відбір до ЧС. Україна – Азербайджан. Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Сьогодні, 13 жовтня, національна команда України з футболу грає проти Азербайджану в четвертому матчі відбору до Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

21:10. Хвилинка історії! Загалом в Україна й Азербайджан зустрічалися між собою тричі: одного разу «синьо-жовті» перемогли (6:0), ще двічі поєдинки завершилися внічию – 0:0 (у 2006 році) і 1:1 (у вересні 2025-го).

21:05. А чому б не показати відео зі стадіоні в Кракові? Показуємо!

21:00. Хлопці повинні вийти на гру налаштованими, бо ж ще вчора вони зустрічалися з бійцями підрозділу «Омега» Національної гвардії України. Українські воїни точно знайшли слова для мотивації футболістів перед матчем проти Азербайджану.

20:55. Ваша улюблена (або ні) рубрика – прогулянка наших футболістів перед матчем. Ловіть пару кадрів.

Фото: Дан Балашов/УАФ Ярмолюк спілкується з Волошиним, позаду – Бражко

Фото: Дан Балашов/УАФ Шапаренко, Малиновський і Забарний гуляють, п'ють чай

Фото: Дан Балашов/УАФ Гравці збірної України під час прогулянки

20:53. Стартова одинадцятка збірної Азербайджану на матч: Махаммадалієв – Джафаркулієв, Бадалов, Мустафазаде, Кривоцюк, Хусейнов – Нурієв, Махмудов, Хабулаєв, Байрамов – Ахундзаде.

20:50. До вашої уваги стартовий склад збірної України на гру: Трубін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Гуцуляк, Маліновський, Очеретько, Ярмолюк, Волошин – Довбик.

20:47. Українці сьогодні гратимуть у синьому комплекті форми. Азербайджаці обрали собі сірі кольори.

Фото: Пресслужба УАФ Форма збірної Азербайджану на гру

Фото: Пресслужба УАФ Комплект форми збірної України

20:45. Гратимуть команди сьогодні на стадіоні «Краковія» у Кракові, Польща. Арена вміщує 15 тисяч глядачів, тож очікуємо на футбольну атмосферу. Ловіть фотку арени!

Фото: Дан Балашов/УАФ Стадіон «Краковія» у Кракові, Польща

20:40. Давайте одразу з головного! Перший матч між командами завершився нічиєю (1:1) в Баку. Команди грали на Республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова зі справді поганим газоном, на що після матчу скаржився Сергій Ребров. Сподіваємося, рівень поля в Кракові сьогодні буде куди кращим.

Фото: affa.az Футболіст Азербайджану Махмудов пробиває пенальті у першому матчі між командами

20:35. Друзі, всім привіт! друзі! Неймовірно, але факт – сьогодні разом з вами ми подивимося четвертий матч України у відборі до ЧС проти команди Азербайджану! Підходимо до гри в позитивному настрої після перемоги українців над Ісландією. Сьогодні, як і три дні тому, підопічних Сергія Реброва влаштує лише перемога. Поки чекаємо, пропонуємо вам згадати, яким був перший матч між командами. Щоб глянути, яким був матч, тицяйте сюди. Якщо хочете почитати, що ми про те все думали – сюди!

13 жовтня 2025 року. Краків. «Краковія». Початок матчу – о 21:45. Температура повітря +7С.

Ласкаво просимо на четвертий матч кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 з футболу у групі D між збірними України й Азербайджану.

Стартові склади:

Україна: Трубін, Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Гуцуляк, Маліновський, Очеретько, Ярмолюк, Волошин, Довбик.

Головний тренер – Сергій Ребров (Україна).

Азербайджан: Махаммадалієв, Джафаркулієв, Бадалов, Мустафазаде, Кривоцюк, Хусейнов, Нурієв, Махмудов, Хабулаєв, Байрамов, Ахундзаде.

Головний тренер – Айхан Аббасов (Азербайджан).

Арбітр – Себастьян Гісхамер (Австрія).