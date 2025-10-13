Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Зимова кампанія України
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Відбір до ЧС. Україна – Азербайджан. Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Сьогодні, 13 жовтня, національна команда України з футболу грає проти Азербайджану в четвертому матчі відбору до Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Україна – Азербайджан
21:10. Хвилинка історії! Загалом в Україна й Азербайджан зустрічалися між собою тричі: одного разу «синьо-жовті» перемогли (6:0), ще двічі поєдинки завершилися внічию – 0:0 (у 2006 році) і 1:1 (у вересні 2025-го). 

21:05. А чому б не показати відео зі стадіоні в Кракові? Показуємо!

21:00. Хлопці повинні вийти на гру налаштованими, бо ж ще вчора вони зустрічалися з бійцями підрозділу «Омега» Національної гвардії України. Українські воїни точно знайшли слова для мотивації футболістів перед матчем проти Азербайджану.

20:55. Ваша улюблена (або ні) рубрика – прогулянка наших футболістів перед матчем. Ловіть пару кадрів.

Ярмолюк спілкується з Волошиним, позаду – Бражко
Ярмолюк спілкується з Волошиним, позаду – Бражко

Шапаренко, Малиновський і Забарний гуляють, п'ють чай
Шапаренко, Малиновський і Забарний гуляють, п'ють чай

Гравці збірної України під час прогулянки
Гравці збірної України під час прогулянки

20:53. Стартова одинадцятка збірної Азербайджану на матч: Махаммадалієв – Джафаркулієв, Бадалов, Мустафазаде, Кривоцюк, Хусейнов – Нурієв, Махмудов, Хабулаєв, Байрамов – Ахундзаде.

20:50. До вашої уваги стартовий склад збірної України на гру: Трубін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Гуцуляк, Маліновський, Очеретько, Ярмолюк, Волошин – Довбик.

20:47. Українці сьогодні гратимуть у синьому комплекті форми. Азербайджаці обрали собі сірі кольори.

Форма збірної Азербайджану на гру
Форма збірної Азербайджану на гру

Комплект форми збірної України
Комплект форми збірної України

20:45. Гратимуть команди сьогодні на стадіоні «Краковія» у Кракові, Польща. Арена вміщує 15 тисяч глядачів, тож очікуємо на футбольну атмосферу. Ловіть фотку арени!

Стадіон «Краковія» у Кракові, Польща
Стадіон «Краковія» у Кракові, Польща

20:40. Давайте одразу з головного! Перший матч між командами завершився нічиєю (1:1) в Баку. Команди грали на Республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова зі справді поганим газоном, на що після матчу скаржився Сергій Ребров. Сподіваємося, рівень поля в Кракові сьогодні буде куди кращим.

Футболіст Азербайджану Махмудов пробиває пенальті у першому матчі між командами
Футболіст Азербайджану Махмудов пробиває пенальті у першому матчі між командами

20:35. Друзі, всім привіт! друзі! Неймовірно, але факт – сьогодні разом з вами ми подивимося четвертий матч України у відборі до ЧС проти команди Азербайджану! Підходимо до гри в позитивному настрої після перемоги українців над Ісландією. Сьогодні, як і три дні тому, підопічних Сергія Реброва влаштує лише перемога. Поки чекаємо, пропонуємо вам згадати, яким був перший матч між командами. Щоб глянути, яким був матч, тицяйте сюди. Якщо хочете почитати, що ми про те все думали – сюди!

13 жовтня 2025 року. Краків. «Краковія». Початок матчу – о 21:45. Температура повітря +7С.

Ласкаво просимо на четвертий матч кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 з футболу у групі D між збірними України й Азербайджану. 

Стартові склади:

Україна: Трубін, Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Гуцуляк, Маліновський, Очеретько, Ярмолюк, Волошин, Довбик.

Головний тренер – Сергій Ребров (Україна).

Азербайджан: Махаммадалієв, Джафаркулієв, Бадалов, Мустафазаде, Кривоцюк, Хусейнов, Нурієв, Махмудов, Хабулаєв, Байрамов, Ахундзаде.

Головний тренер – Айхан Аббасов (Азербайджан).

Арбітр – Себастьян Гісхамер (Австрія).
