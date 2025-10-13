Постол виграв титул у 41 рік, а Денис Берінчик працював секундантом у ветерана: у Києві відбувся вечір боксу

Як пройшли поєдинки, за яку суму «продали» пояс IBO International і хто став першим чемпіоном України серед ветеранів – в огляді на LB.ua.

Бокс в Україні продовжує розвиватися попри всі виклики. Вихідними, до прикладу, у київському Палаці спорту відгримів черговий вечір боксу від SpartaBox Faniian Promotion. У межах заходу виступали не лише професійні бійці, а й українські ветерани. Ба більше, вперше в історії України відбувся бій на кріслах колісних і поєдинок за звання чемпіона серед ветеранів.

Бої серед кращих

Увесь Палац спорту стоячи вітав кожного ветерана, який виходив на ринг. Вони захищали Україну на фронті, а після поранення не зупинилися, а знайшли розраду в спорті. Мова про Михайла «Сєвера» Дроботенка та Павла «Стафа» Кушнірова, які вперше змагалися на ринзі на кріслах колісних.

Фото: K2 Promotion Павло Кушніров (ліворуч) проти Михайла Дроботенка

Михайло Дроботенко родом з Одеси. Він зазнав поранення під Сіверськодонецьком у 2022 році, переніс 27 операцій і ампутацію обох ніг. Після цього Дроботенко вирішив зосередитися на спорті й досяг чималих результатів. Михайло – дворазовий переможець Strong Spirit Games, рекордсмен із жиму лежачи на 210 кг. На ринг його виводив колишній чемпіон світу за версією WBO Денис Берінчик. До речі, саме Денис асистував Михайлу в куті, допомагав і підказував, як діяти.

Фото: K2 Promotion Михайло Кушніров виходить на ринг у супроводі Дениса Берінчика (праворуч)

В іншому куті рингу був Павло Кушніров із Броварів. У боях під Бахмутом у 2023 році він отримав поранення, яке призвело до ампутації ніг. Після тривалого відновлення ветеран повернувся до спорту — тренується й мотивує інших!

Ці хлопці справді запалили на ринзі, не відступали, демонструючи гарну техніку. За підсумками трьох раундів рефері оголосив про бойову нічию. Варто зазначити, що збоку не здалося, що це рішення було ухвалене заздалегідь. Обидва боксери справді гарно попрацювали.

Фото: K2 Promotion Кушніров і Дроботенко після бою

«Хочу подякувати організаторам за цей турнір. Вони запросили нас як першопрохідців. Я дуже задоволений, але хочу сказати, що треба боксувати, треба займатися. Я пообіцяв собі, що буду тренуватись і повернусь на ринг ще раз – але вже на протезах», – сказав Михайло Дроботенко після поєдинку.

На цьому ветеранські бої не припинилися. Згодом на ринг вийшли Ігор «Гера» Герасименко й Дмитро «Матроскін» Попов. Вони з’ясовували між собою, хто стане першим в історії чемпіоном України серед ветеранів.

Фото: K2 Promotion Ігор Герасименко боксує з Дмитром Поповим

«Гера» до війни займався кікбоксингом, захищав Україну у складі 63-ї ОМБр на Лиманському напрямку. У липні 2024 року отримав поранення в Луганській області поблизу населеного пункту Невське. Унаслідок цього воїн переніс понад 25 операцій, які відбувалися майже кожні два дні.

Його суперник на псевдо «Матроскін» до війни обожнював футбол і навіть працював на НСК «Олімпійський». Воював у складі 10-ї ОГШБр, отримав поранення в травні 2023 року.

Фото: K2 Promotion Оголошення результатів бою

Герасименко й Попов теж пройшли всю дистанцію – три раунди по дві хвилини. «Гера» більше пресингував, працював першим номером і викидав точніші удари. Відтак одноголосним рішенням суддів саме він став першим чемпіоном України серед ветеранів.

Фото: K2 Promotion Ігор Герасименко – перший чемпіон України серед ветеранів

«Дякую кожному, хто нас підтримує – мене та наших хлопців. Я дуже вдячний Дмитру, дуже поважаю його. Я в минулому професійний спортсмен, і як не крути – це залишається в моїй крові. Я уявляю, яку роботу провів Дмитро, скільки він працював над собою, аби проявити характер, вийти на ринг. Це гідно похвали й поваги. У мене до поєдинку були й інші обставини зі здоров’ям, тому я переймався, як пройде бій. Загалом той план, який команда ставила переді мною, ми виконали на 100%», – зауважив чемпіон України серед ветеранів Ігор Герасименко після поєдинку.

Перемога Харциза

Окрім ветеранів, на ринг вийшли професійні боксери. Колишній член збірної України Ярослав Харциз красиво розібрався зі своїм суперником, аргентинцем Франко Андресом Кахалем (7-5-1, 2 КО).

Фото: K2 Promotion Ярослав Харциз (праворуч) б'є суперника

Бій тривав лише два раунди, за які Харциз чотири рази відправив Кахаля в нокдаун. У середині другого раунду рефері зупинив побиття аргентинця й присудив перемогу українцю.

«Латиноамериканці люблять битися, боксувати на середині рингу. Насправді мій суперник хотів це зробити, але в нього не вийшло. Йому було боляче… Це професійні рукавички, вони б’ють, як цегла. Я задоволений, що переміг, і я продовжую свій шлях. У мене з моїм промоутером Олександром Красюком є свої цілі, і ми йдемо до них. Поки не хочу говорити про наступний бій – думаю, ви самі все скоро почуєте», – зазначив Ярослав Харциз після перемоги.

Головна інтрига вечора

А на цей поєдинок з нетерпінням чекала вся українська спільнота. Молодість проти досвіду – Олександр Івков проти Станіслава Скорохода. Інтриги поєдинку додавав і той факт, що тренер Івкова – Володимир Ходаковський – раніше тренував Станіслава Скорохода. Тепер той працює разом із легендарним Володимиром Золотарьовим.

Фото: K2 Promotion Станіслав Скороход проти Олександра Івкова

Поєдинок Скорохода та Івкова тривав усю дистанцію – вісім раундів, але, якщо відверто, він не був занадто видовищним. З першої секунди Скороход заявив про готовність перемагати. Він був активнішим, натомість Івков, від якого всі чекали нестандартних дій, здавався морально просто «поплив», бувши думками десь далеко поза рингом.

Скороход від раунду до раунду робив свою роботу, що в підсумку й зафіксували судді – одноголосним рішенням Станіслав здобув перемогу.

Фото: K2 Promotion Скороход переміг

«Я дякую Золотарьову, моєму тренеру. Його тактика на цей бій спрацювала. Дякую своїм учням, які прийшли мене підтримати. Дякую захисникам, які нас обороняють. Дякую своєму батькові, дружині – вона мені дуже допомагає у всьому. Дякую Олександру за гарний бій, але сьогодні мій день. Хочу сказати йому, щоб продовжував набиратися досвіду – все в нього буде добре», – заявив Скороход.

Чемпіонський бій Постола

На десерт для всіх шанувальників боксу був поєдинок ексчемпіона світу Віктора Постола (33-5, 13 КО) проти іспанця Алехандро Мойї (22-3, 12 КО) у першій напівсередній вазі за титул IBO International.

Фото: K2 Promotion Віктор Постол під час виходу на ринг

За поєдинком Постола в першому ряду спостерігали його дружина й сини, один із яких украй емоційно реагував на кожен удар іспанця, тому не міг стримати сліз.

Батько ж не підвів. Бій тривав усі 10 раундів, за підсумками яких судді одноголосно віддали перемогу українцю – 100:90, 98:93, 97:93.

Фото: K2 Promotion Віктор Постол переміг у бою

«Я готувався три місяці до цього поєдинку. У мене був непростий суперник, але я дуже щасливий, що все вийшло і що пояс в Україні. Я вже казав це раніше, але повторю: не зважаючи на те, що наш бій – це головна подія цього вечора боксу, зі мною в програмі боксують наші захисники, ветерани – і це для мене дуже важливо. Я хочу їм подякувати й висловити слова вдячності й поваги. Вони неймовірні люди – сильні, мужні, найкращі», – підсумував Постол.

550 тисяч для захисників

Приємно, що окрім видовища, організатори подбали й про благодійність. Під час вечора боксу серед присутніх розіграли пояс чемпіона IBO International одного з провідних українських боксерів сьогодення Арама Фаніяна. Він завоював його у листопаді 2021 року в Німеччині, здолавши Тімо Шварцкопфа.

Фото: K2 Promotion Пояс Арама Фаніяна, який купили за 550 тисяч

Саме Арам виніс пояс на ринг, який викупили за 550 тисяч гривень. Усі вторговані кошти організатори спрямують на допомогу нашим захисникам.