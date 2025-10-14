Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Молодіжна збірна України з футболу поступилась Хорватії у відборі на футбольне Євро-2027 (U21)

Україна поступилась з рахунком 0:1.

Молодіжна збірна України з футболу провела третій поєдинок у відбірковому турнірі молодіжного чемпіонату Європи (U21).

Про це повідомляє “Укрінформ”.

У цьому матчі українська "молодіжка" програла одноліткам з Хорватії з рахунком 0:1.

В іншому поєдинку нашої групи Угорщина вдома зіграла внічию з Туреччиною, матч закінчився з рахунком 1:1.

Турнірне становище: Туреччина - 5 очок (після 3-х ігор), Хорватія - 4 (2), Україна - 4 (3), Угорщина - 3 (3), Литва - 1 (3).

Наступний матч українці проведуть 14 листопада у гостях проти Туреччини.
