Тріумф українських збірних на командних Чемпіонатах Європи з шахів у Батумі

Прагматичний Пономарьов і переможна партія Самуненкова
Загалом на турнірі наші шахісти зіграли дев’ять партій, здобувши сім перемог, ще одна зустріч завершилася внічию.
Єдиної поразки українські чоловіки зазнали у передостанньому турі – вони поступилися азербайджанським шахістам. На першій шахівниці Руслан Пономарьов, як завжди, зробив нічию з грізним Шахріяром Мамедьяровим. Так само завершилися партії Ігор Коваленко – Елтай Сафарлі та Айдин Сулейманлі – Ігор Самуненков. А от Андрій Волокитін зазнав поразки – єдиної на турнірі. Це дозволило азербайджанцям виграти матч із рахунком 2,5:1,5 і наздогнати українців.
Проте шанси наших на перемогу в турнірі залишалися цілком реальними. В останньому турі українці зустрічалися з потужною збірною Англії. Мабуть, не варто й казати, що Пономарьов зіграв унічию з Микитою Вітюговим. До речі, це була вже двадцята нічия поспіль Руслана.
Антон Коробов чорними досить чітко відпрацював нічию з багаторічним лідером англійських шахів Майклом Адамсом. Антон навіть здобув зайвого пішака в туровому закінченні, але воно виявилося нічийним. Цього разу Ігор Коваленко не переміг, проте його нічия виявилася цілком придатною для загальної перемоги. А героєм матчу став Ігор Самуненков – він чорними обіграв Люка Мак-Шейна, дуже сильного гросмейстера, теж колишнього вундеркінда.
До речі, автор цих рядків обіграв його в сеансі одночасної гри понад тридцять років тому, коли хлопчику було сім років…
Індивідуальні результати наших шахістів:
- Пономарьов – 4 очки з 8 (підвищив рейтинг на 5,2 пункта),
- Волокитін – 3 з 6,
- Коробов – 2,5 з 6,
- Коваленко – 6,5 з 8 (додав 15 пунктів Ело),
- Самуненков – 5,5 з 8 (плюс 16 пунктів).
Власне, блискучий результат двох Ігорів у першу чергу забезпечив перемогу збірної, яка стартувала дев’ятою (!) за рейтингом. До того ж Ігор Коваленко став кращим на 4-й шахівниці, а Ігор Самуненков – на 5-й.
Я також вважаю, що важко переоцінити роль наставника команди Олександра Білявського. Ця скромна, але дуже мудра людина зробила все для нашої перемоги!
Остаточні підсумки чемпіонату:
Україна – 15 із 18 очок, 2–4. Азербайджан, Сербія – по 13 очок. Тобто «срібло» дісталося азербайджанцям, а «бронза» – сербам.
Вірменський фініш
А як відіграли наші жінки!
Друге місце жіночої збірної – це справжній подвиг, адже наші дівчата виступали без сестер Музичук. На фініші вони зіграли внічию зі збірною Вірменії. На жаль, не пішла гра цього дня в Юлії Осьмак – вона поступилася чорними Ліліт Мкртчан. Проте Юлю підстрахувала Божена Піддубна, розгромивши Сусанну Габоян у блискучому стилі. Анна Ушеніна й Наталія Жукова закінчили партії внічию. Результат матчу – 2:2.
Остаточні підсумки жіночої частини змагань: Польща – 16 очок із 18 (єдина поразка – від українок), Україна – 15, Німеччина – 14.
Індивідуальні результати українок:
- Осьмак – 4 очки з 8,
- Ушеніна – 6 з 8 (плюс 12 пунктів рейтингу),
- Інна Гапоненко – 1,5 з 5,
- Жукова – 6 з 8 (+17 пунктів),
- Піддубна – 5 з 7 (+37 пунктів, її рейтинг перевищить 2300).
Відзначимо, що Божена програла першу партію, але потім грала блискуче. Анна Ушеніна стала найкращою на 2-й шахівниці, Наталія Жукова посіла друге місце на 4-й, а Божена Піддубна – на 5-й.
А очолював нашу команду досвідчений гросмейстер і чудовий тренер Михайло Бродський.