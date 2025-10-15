Тріумф українських збірних на командних Чемпіонатах Європи з шахів у Батумі

Як наші прийшли до медалей на чемпіонаті Європи в Батумі – в огляді на LB.ua.

Беззаперечними героями турніру серед чоловіків стали два Ігорі – Коваленко й Самуненков. Перший захищає незалежність України на фронті, аби ми мали спокійне сьогодення, а другий доводить, що у нас є майбутнє. Водночас серед жіночої команди визначити когось одного складно – усі виклалися на максимум.

Переоцінити досягнення українських шахістів і шахісток складно! Чоловіки стали найкращими в Європі вперше з 2021 року, а жінки здобули срібні нагороди після двох четвертих місць поспіль.

Прагматичний Пономарьов і переможна партія Самуненкова

Загалом на турнірі наші шахісти зіграли дев’ять партій, здобувши сім перемог, ще одна зустріч завершилася внічию.

Фото: European Team Chess Championships Руслан Пономарьов під час шахової партії

Єдиної поразки українські чоловіки зазнали у передостанньому турі – вони поступилися азербайджанським шахістам. На першій шахівниці Руслан Пономарьов, як завжди, зробив нічию з грізним Шахріяром Мамедьяровим. Так само завершилися партії Ігор Коваленко – Елтай Сафарлі та Айдин Сулейманлі – Ігор Самуненков. А от Андрій Волокитін зазнав поразки – єдиної на турнірі. Це дозволило азербайджанцям виграти матч із рахунком 2,5:1,5 і наздогнати українців.

Проте шанси наших на перемогу в турнірі залишалися цілком реальними. В останньому турі українці зустрічалися з потужною збірною Англії. Мабуть, не варто й казати, що Пономарьов зіграв унічию з Микитою Вітюговим. До речі, це була вже двадцята нічия поспіль Руслана.

Фото: European Team Chess Championships Українські шахісти в Батумі

Антон Коробов чорними досить чітко відпрацював нічию з багаторічним лідером англійських шахів Майклом Адамсом. Антон навіть здобув зайвого пішака в туровому закінченні, але воно виявилося нічийним. Цього разу Ігор Коваленко не переміг, проте його нічия виявилася цілком придатною для загальної перемоги. А героєм матчу став Ігор Самуненков – він чорними обіграв Люка Мак-Шейна, дуже сильного гросмейстера, теж колишнього вундеркінда.

Фото: European Team Chess Championships Ігор Самуненков грає на перемогу

До речі, автор цих рядків обіграв його в сеансі одночасної гри понад тридцять років тому, коли хлопчику було сім років…

Індивідуальні результати наших шахістів:

Пономарьов – 4 очки з 8 (підвищив рейтинг на 5,2 пункта),

Волокитін – 3 з 6,

Коробов – 2,5 з 6,

Коваленко – 6,5 з 8 (додав 15 пунктів Ело),

Самуненков – 5,5 з 8 (плюс 16 пунктів).

Власне, блискучий результат двох Ігорів у першу чергу забезпечив перемогу збірної, яка стартувала дев’ятою (!) за рейтингом. До того ж Ігор Коваленко став кращим на 4-й шахівниці, а Ігор Самуненков – на 5-й.

Фото: European Team Chess Championships Український шахіст Ігор Коваленко

Я також вважаю, що важко переоцінити роль наставника команди Олександра Білявського. Ця скромна, але дуже мудра людина зробила все для нашої перемоги!

Остаточні підсумки чемпіонату:

Україна – 15 із 18 очок, 2–4. Азербайджан, Сербія – по 13 очок. Тобто «срібло» дісталося азербайджанцям, а «бронза» – сербам.

Вірменський фініш

А як відіграли наші жінки!

Друге місце жіночої збірної – це справжній подвиг, адже наші дівчата виступали без сестер Музичук. На фініші вони зіграли внічию зі збірною Вірменії. На жаль, не пішла гра цього дня в Юлії Осьмак – вона поступилася чорними Ліліт Мкртчан. Проте Юлю підстрахувала Божена Піддубна, розгромивши Сусанну Габоян у блискучому стилі. Анна Ушеніна й Наталія Жукова закінчили партії внічию. Результат матчу – 2:2.

Фото: European Team Chess Championships Українські шахістки (праворуч) під час шахових партій

Остаточні підсумки жіночої частини змагань: Польща – 16 очок із 18 (єдина поразка – від українок), Україна – 15, Німеччина – 14.

Індивідуальні результати українок:

Осьмак – 4 очки з 8,

Ушеніна – 6 з 8 (плюс 12 пунктів рейтингу),

Інна Гапоненко – 1,5 з 5,

Жукова – 6 з 8 (+17 пунктів),

Піддубна – 5 з 7 (+37 пунктів, її рейтинг перевищить 2300).

Фото: European Team Chess Championships Українська шахістка Божена Піддубна

Відзначимо, що Божена програла першу партію, але потім грала блискуче. Анна Ушеніна стала найкращою на 2-й шахівниці, Наталія Жукова посіла друге місце на 4-й, а Божена Піддубна – на 5-й.

А очолював нашу команду досвідчений гросмейстер і чудовий тренер Михайло Бродський.