Ліга чемпіонів УЄФА: «Барселона» розгромила «Олімпіакос» Яремчука

«Барселона» на своєму полі розтрощила «Олімпіакос» (6:1) у третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

Про це повідомила пресслужба каталонців.

У складі «Барселони» відзначився Ламін Ямаль, два голи до активу записав Маркус Решфорд, три точних удари на рахунку Ферміна Лопеса.

Греки відповіли голом Ель-Каабі з пенальті.

Український форвард «Олімпіакоса» Роман Яремчук з’явився на полі на 77 хвилині, але результативними діями не відзначився.

Після трьох турів групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА підопічні Гансі Фліка набрали 6 очок і йдуть третіми в турнірній таблиці. «Олімпіакос» посідає 32-гу сходинку з 1 пунктом в активі.