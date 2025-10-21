Біатлоніст Підручний розповів, чи планує продовжувати кар’єру

Український біатлоніст Дмитро Підручний заявив, що планує змагатися ще щонайменше один рік.

Про це він сказав у коментарі Tribuna.com.

«Як мінімум один. На подальші сезони я рішення ще не приймаю і не згадую наперед, але цей сезон як мінімум планую змагатися. Щодо цілей на сезон, то це, звичайно, подія чотириріччя – Олімпіада. Це головна ціль», – розповів Підручний.

Водночас один з лідерів збірної України з біатлону відмовився прогнозувати кількість медалей у сезоні.

Нагадаємо, Дмитро Підручний став чемпіоном світу в гонці переслідуванні у 2019 році. Окрім того, біатлоніст перемагав на Чемпіонатах Європи у змішаній естафеті.