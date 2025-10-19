Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Бокс: Лозан поступився Турсунову у півфіналі Гран-прі WBC в Ер-Ріяді

Бій тривав усі шість раундів.

Бокс: Лозан поступився Турсунову у півфіналі Гран-прі WBC в Ер-Ріяді
Данило Лозан
Фото: Архів Данила Лозана

Український боксер першої напівсередньої ваги Данило Лозан рішенням більшості суддів зазнав першої поразки в професійній кар’єрі. 

Про це повідомляє пресслужба WBC.

Суперником українця у півфіналі Гран-прі WBC став представник Узбекистану Муджибілло Турсунов.

Перші два раунди завершилися на користь Лозана – він був більш точним. У третьому раунді Турсунов почав пресингувати й набирати очки. За підсумками шести раундів (57-57, 59-55, 59-55, 58-56 і 58-56) Турсунов крокує до фіналу Гран-прі у Саудівській Аравії. Його суперником стане представник Колумбії Утря.

Нагадаємо, на шляху до півфіналу Данило Лозан переміг узбека Камронбека Ешматова, в другому колі здолав Еріка Басрана з Канади, а у чвертьфіналі – Санаталі Толтаєва з Казахстану.
