Збірна України з баскетболу виграла групу прекваліфікації на чемпіонат світу

Далі у суперниках будуть іспанці, грузини та данці.

Українська національна баскетбольна збірна здобула третю поспіль перемогу у прекваліфікації чемпіонату світу 2027 року.

У поєдинку зі Словаччиною підопічні Айнарса Багатскіса змусили понервувати, втративши перевагу у +11 очок і пішовши на перерву перед останньою чвертю з перевагою лише у два очки. Проте підсумковий рахунок був на користь синьо-жовтих - 98:86.

Справжній герой матчу - Олександр Ковляр, який приніс команді аж 33 очки. Жоден інший гравець збірної України ніколи не демонстрував таку результативність в одній окремій грі.

У групі прекваліфікації Україна посіла перша місце і вийшла до квартету з Іспанією, Грузією та Данією. Наступне завдання - потрапити у трійку найкращих команд, після чого у заключному кваліфай-раунді треба буде у групі із шести збірних також бути у топ-3.

Основний етап кваліфікації на Мунідаль стартує у листопаді.