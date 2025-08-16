Магучіх виграла етап Діамантової ліги у Польщі

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх вперше з травня здобула перемогу на етапі змагань Діамантової ліги. У Польщі наша співвітчизниця єдиною у секторі стрибків у висоту підкорила вершину 2 метри.

Для золота Ярославі вистачило усього п'яти стрибків: з першої спроби вона взяла планки на висотах 1,91 м, 1,94 м та 1,97 м, а згодом успішно злетіла на 2 метри у другій спробі. Це рекорд етапу у Польщі - найкраще досягнення Магучіх відібрала у співвітчизниці Юлії Левченко.

Натомість головна суперниця українки австралійка Нікола Оліслагерс цього разу завалила висоту 2 метри і фінішувала лише другою.

На шостій позиції завершила змагання ще одна представниця України Катерина Табашник.