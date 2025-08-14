"ПСЖ" Забарного - володар Суперкубка УЄФА

Ілля поки спостерігав за успіхом партнерів з трибун.

В італійському Удіне розіграли перший футбольний євротрофей сезону: переможець Ліги чемпіонів "ПСЖ" зустрічався з тріумфаторами Ліги Європи "Тоттенгемом" в матчі за Суперкубок УЄФА.

Новачок парижан українець Ілля Забарний до заявки на матч не потрапив. І це мало свої наслідки: за перші 50 хвилин гри команда Луїса Енріке "горіла" 0:2. До перерви ван де Вен вивів англійців уперед, а майже одразу після павзи Ромеро подвоїв перевагу "шпор".

"ПСЖ" врятувався видовищно: на 85-ій хвилині мрії "Тоттнема" про другий єврокубок за три місяці похитнув Лі, а у компенсований час в одній з останніх атак Гонсало Рамос вирівняв становище.

Емоційна перевага, безумовно, була на боці французів, тож у серії пенальті вони виявилися влучнішими: одна похибка проти двох у лондонців.

"ПСЖ" починає сезон з перемоги, а на дебют Забарного чекаємо вже у матчах чемпіонату Франції.