РЖД у вогні
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
"ПСЖ" Забарного - володар Суперкубка УЄФА

Ілля поки спостерігав за успіхом партнерів з трибун.

"ПСЖ" Забарного - володар Суперкубка УЄФА
ПСЖ - Тоттенгем 2:2 (4:3 пен.)
Фото: EPA/UPG

В італійському Удіне розіграли перший футбольний євротрофей сезону: переможець Ліги чемпіонів "ПСЖ" зустрічався з тріумфаторами Ліги Європи "Тоттенгемом" в матчі за Суперкубок УЄФА.

Новачок парижан українець Ілля Забарний до заявки на матч не потрапив. І це мало свої наслідки: за перші 50 хвилин гри команда Луїса Енріке "горіла" 0:2. До перерви ван де Вен вивів англійців уперед, а майже одразу після павзи Ромеро подвоїв перевагу "шпор".

"ПСЖ" врятувався видовищно: на 85-ій хвилині мрії "Тоттнема" про другий єврокубок за три місяці похитнув Лі, а у компенсований час в одній з останніх атак Гонсало Рамос вирівняв становище.

Емоційна перевага, безумовно, була на боці французів, тож у серії пенальті вони виявилися влучнішими: одна похибка проти двох у лондонців. 

"ПСЖ" починає сезон з перемоги, а на дебют Забарного чекаємо вже у матчах чемпіонату Франції.  
