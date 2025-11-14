Ганьба в Парижі. Реброва врятує лише Ісландія

Що не так з національною командою України і як закінчить Сергій Ребров — в огляді на LB.ua.

Чи можна це пояснити тим, що головний тренер збірної України зробив ставку на останній матч відбору проти Ісландії? Мовляв, приберіг лідерів, щоб точно гарантувати необхідний результат і вийти у плей-оф. Очевидно, так — і ми це передбачили в анонсі гри. Водночас матч проти Франції став показовим у контексті проблем збірної, які від матчу до матчу не зникають.

Українці розгромно поступилися відвертому фавориту групи D — команді Франції — у передостанньому матчі відбору до Чемпіонату світу-2026. Не можна сказати, що цей результат є неочікуваним, однак уже стабільно за каденції Сергія Реброва дивує беззубість синьо-жовтих під час гри в нападі.

Відбитися резервом

План збірної України на гру можна було передбачити після оголошення стартового складу. Показовим був вихід центрального захисника Тараса Михавка в основі, для якого цей матч — дебютний. Окрім нього, сюрпризом для французів, очевидно, була поява Олександра Сватка, Богдана Михайличенка, Олега Очеретька і Єгора Назарини. На полі з перших хвилин з’явилися одразу п’ятеро футболістів, яких до цього ігровим часом не розбещували.

Фото: EPA/UPG Гравці збірної України оточили Мбаппе

Окрім того, на поле після довгої паузи у виступах за збірну вийшов Олександр Караваєв. Якщо раніше на його позиції альтернатив не було, то вже декілька років праворуч у захисті частіше грає Юхим Конопля.

Команда грала за схемою з п’ятьма захисниками й двома форвардами без вінгерів. Це свідчило про те, що першочергово збірна України повинна була не пропустити. Упродовж гри глядач міг у цьому пересвідчитися самотужки.

Українці відбивалися, зустрічали іменитих французів по двоє-троє й лягали під кожен удар у бік воріт Анатолія Трубіна. До певного моменту план працював. Однак із грою попереду були великі проблеми. На правду — її не було взагалі, але про це пізніше.

Фото: EPA/UPG Анатолій Трубін зафіксував м'яч

В одному з епізодів у другому таймі Тарас Михавко не встиг перехопити м’яч з-під ніг Олісе й вдарив того по ногах. Як наслідок, арбітр призначив пенальті, який реалізував Кіліан Мбаппе. Потім французи на легких ногах відзначилися ще тричі. Упродовж матчу Сергій Ребров намагався змінити характер гри замінами, але з кожним голом французи, які, будемо відвертими, на дві голови кращі за наших гравців, грали все агресивніше в нападі.

Фото: EPA/UPG Михавко в боротьбі проти Олісе

У підсумку словенський арбітр Славко Вінчич зафіксував розгромну перемогу Франції, яка вже гарантувала собі путівку на ЧС, посівши перше місце у квартеті D із 13-ма очками в активі.

Комплекс футбольної меншовартості

А що ж збірна України? Хіба такий результат не був закономірним? Так, розгромна поразка — цілком передбачуваний результат як для експертів, так і для букмекерів. Але ж ніхто не сварить українців за результат. Проблема у грі, чи краще сказати — у відсутності бажання грати у футбол.

Футболісти збірної України впродовж всього матчу відверто боялися грати з м’ячем. Щойно умовний Михайличенко отримував можливість притримати ігровий прилад, одразу віддавав довгий крос кудись уперед. Найчастіше це був банальний крос від воріт без адресата. І це проблема не лише Михайличенка. Загалом у збірній із м’ячем не боялися грати лише чотири футболісти: Трубін (голкіпер!), Забарний — бо звик до високого рівня, Ярмолюк — бо в Англійській прем’єр-лізі навчили, і Яремчук — бо клас не зникає (Малиновський не дасть збрехати). Усі інші здригалися від найменшого пресингу від умовного Мбаппе, який, якщо хто не знав, має такі ж дві ноги й дві руки.

Фото: EPA/UPG Забарний у боротьбі з Екітіке

Цей дитячий страх наших гравців найкраще показують цифри — 20 проти 1 за кількістю ударів по воротах. А звідки ж ті удари мали б прийти, якщо у складі нашої команди майже всі намагалися якнайшвидше позбутися м’яча? Питання риторичне. Інші показники теж не райдужні: французи більше володіли м’ячем (71% проти 29%), подали 7 кутових, а українці — жодного, виконали втричі більше пасів… Дивує й точність передач українців — усього 74%.

За таких умов говорити про конструктивну гру з претензією хоча б на один гол не варто. І все це для того, щоб зберегти сили лідерів перед вирішальною грою проти Ісландії. Це, знову ж таки, можна було легко передбачити, але ж збірна не припиняє дивувати.

Фото: EPA/UPG Михайличенко проти Мбаппе

Якби ще до гри було зрозуміло, що ніхто навіть не спробує зачепитися хоча б за один гольовий момент, можна було б навіть не виходити на поле й отримати технічну поразку 0:3. А якщо переможного результату з Ісландією не буде?

Момент Х для Реброва

За два дні українці зіграють проти Ісландії за вихід у плей-оф відбору до Чемпіонату світу. Нас у цій грі влаштує лише перемога, бо у випадку нічиєї українці залишаться на третій сходинці, маючи однакову кількість очок із суперником, але гіршу різницю забитих і пропущених голів — -3 проти 4.

За такого сценарію Сергій Ребров був би зобов’язаний подати у відставку одразу під час післяматчевої пресконференції. Не з поваги до вболівальника — ні, з поваги до себе.

Фото: Дан Балашов/УАФ Сергій Ребров під час пресконференції

Тому критично оцінювати результат гри в Парижі можна лише після поєдинку з ісландцями. Бо якщо й там не виграємо, то заради чого ми всі вчора дивилися 90 хвилин ганьби?

Матч Україна – Ісландія відбудеться 16 листопада. Старт гри — о 19:00 за Києвом.