База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Про оборону Покровська-Мирнограда
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Юнацька збірна України з футболу стартувала у кваліфікаційному раунді Євро-2026

Українські футболісти перемогли Албанію.

Юнацька збірна України з футболу стартувала у кваліфікаційному раунді Євро-2026
Юнацька збірна України з футболу
Фото: Пресслужба УАФ

Сьогодні, 12 листопада, юнацька збірна України U-19 з футболу стартувала у кваліфікаційному раунді Євро-2026 матчем проти Албанії. 

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Матч закінчився перемогою збірної України з рахунком 3:0. Голи забили Редушко (34), Попов (74), Каменський (88).

У паралельному матчі нашої групи Словаччина обіграла Чорногорію з таким самим рахунком.

Наступний поєдинок підопічні Дмитра Михайленка проведуть 15 листопада проти Чорногорії. 

За підсумками кваліфікаційного раунду відбору дві найкращі команди з кожної групи, а також найкраща збірна серед тих, що посядуть треті місця, приєднаються до Іспанії в еліт-раунді, який пройде навесні 2026 року. 

В ньому у семи групах визначить сім збірних, що складуть компанію Уельсу у фінальній частині Євро-2026 (U-19).
