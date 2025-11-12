Юнацька збірна України з футболу стартувала у кваліфікаційному раунді Євро-2026

Сьогодні, 12 листопада, юнацька збірна України U-19 з футболу стартувала у кваліфікаційному раунді Євро-2026 матчем проти Албанії.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Матч закінчився перемогою збірної України з рахунком 3:0. Голи забили Редушко (34), Попов (74), Каменський (88).

У паралельному матчі нашої групи Словаччина обіграла Чорногорію з таким самим рахунком.

Наступний поєдинок підопічні Дмитра Михайленка проведуть 15 листопада проти Чорногорії.

За підсумками кваліфікаційного раунду відбору дві найкращі команди з кожної групи, а також найкраща збірна серед тих, що посядуть треті місця, приєднаються до Іспанії в еліт-раунді, який пройде навесні 2026 року.

В ньому у семи групах визначить сім збірних, що складуть компанію Уельсу у фінальній частині Євро-2026 (U-19).