Відбір до ЧС. Франція – Україна (4:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Збірна України з футболу грає в Парижі проти команди Франції.

Основні статистичні показники матчу (Франція – Україна): голи (4:0), володіння м'ячем (71:29), удари (25:1), удари в площину воріт (10:0), фоли (9:10), кутові (7:0), жовті картки (1:2).

Матч завершено!!!

90+3. Французи намагаються забити ще, а українці пробують не пропустити п'ятий. Отака філософська думка на завершення вам.

90+1. Назарина в боротьбі намагався вибити м'яч від своїх воріт, але його затисли. У підсумку Назарина сфолив на Екетіке.

90. Вінчич додав 4 хвилини до основного часу матчу.

87. Ще дві заміни від Дешама: Олісе й Кунде пішли, а густо й Нкунку прийшли.

86. ГОООООООЛ!!!! Екетіке обігрався із Мбаппе й прошив Трубіна ударом низом – 4:0!!!

85. Шапаренко заробив штрафний у боротьбі з Мбаппе.

84. Мбаппе щойно пробачив нас. Вийшов віч на віч із Трубіном, але запустив м'яч вище воріт.

83. Заміна від Реброва: Волошин замінив на полі Ярмолюка.

82. Мбаппеееее забиває і робить рахунок розгромним! Спочатку на ворота вийшов Екетіке, але Трубін зміг зреагувавти. М'яч відскочив до капітана збірної Франції, а той вже не схибив – 3:0.

Склалося враження, що наші вже дограють матч. Головне не пропустити більше.

80. Караваєв поборовся на фланзі й заробив аут.

79. Заміна у Франції: Заїр-Емері вийшов на поле, а Коне пішов відпочивати.

78. Мбаппе на лівому фланзі отримав м'яч і другим дотиком пробив у бік правого кута воріт, але не влучив.

76. Гоооооол!!!! Олісе опинився на ударній позиції і був дуже точним, завдавши удару повз Трубіна у ворота – 2:0!

75. Ще дві заміни в складі українців: Зубков і Циганков змінили Михавка і Яремчука.

73. Ярмолюк пропустив повз себе Екетіке, але потім як батько схопив того за комірець і заробив жовту картку, щоб не дозволити французам створити небезпечний момент.

72. Ванат отримав пас на фланзі й намагався прострілити, але простріл заблокували.

70. Українці хоч стомилися, але позицій поки не залишають.

69. Мбаппе дещо театрально намагався зачепитися за ногу Михавка й заробити ще один пенальті для своєї команди, але Вінчич розібрався в епізоді.

67. Французи лише нарощують тиск на збірну України. Гра йде через Мбаппе.

66. Дві заміни у Франції: Екітіке й Акліуш вийшли замість Баркола й Шеркі.

64. Укотре Мбаппе намагається вийти на ударну позицію, але Сваток заблокував його.

63. Подвійна заміна від Реброва: Шапаренко і Ванат замінили Очеретька й Гуцуляка.

62. Мбаппе знову отримав шанс пробити й скористався ним, але Трубін укотре надійно грає у воротах і забирає м'яч до рук.

61. Українці, здається, трішки занепали духом. Нічого, все минеться, головне не пропустити більше.

60. Правим флангом атакують французи. Шеркі накрутив декількох наших гравців, але випустив м'яч. Від воріт для України.

58. А ось тепер Баркола накрутив Караваєва і віддав на Кунде, останній не зміг зловити м'яч на ногу.

57. Мбаппееееее!!!! Забіг у штрафний майданчик Трубіна й пробив – м'яч полетів поряд зі стійкою воріт.

56. Караваєв намагався віддати на Яремчука правим флангом, але занадто сильно вдарив по м'ячу. Захисники збірної Франції контролюють м'яч біля своїх воріт.

55. Кілліан Мбаппе паненкою по центру відправив м'яч по центру воріт Анатолія Трубіна – 1:0!

54. Давай, Толю!!!

53. Пенальті у ворота збірної України! Тарас Михавко не встиг зіграти на випередження й наступив на ногу Олісе. Вся надія на Трубіна. Жовта для Михавка.

52. З м'ячем після цього епізоду залишилася збірна України, хоч потримати його довго не вдалося.

51. Вінчич зазначив, що пенальті не буде. Граємо далі.

50. Вінчич біжить до монітора!!!!!!!! Зараз подивиться!

Дивляться відеоповтор VAR!!!!!!!

49. Назарина отримав шанс пробити з лету після низки рикошетів і налетів на ногу Упамекано...

48. Забарний біля центру поля намагався розпочати атаку першим пасом, але вирішив віддати назад.

47. Олісе намагався покарати українців зі штрафного, але не зміг пасом знайти голову Упамекано.

46. Олісе одразу опинився поряд з воротами Трубіна й впав після контакту з Михайличенком. Доволі небезпечний штрафний для Франції.

Другий тайм розпочався!!!

Світлини з першого тайму!

Фото: EPA/UPG Мбаппе втікає від Забарного

Фото: EPA/UPG Очеретько проти Мбаппе

Фото: EPA/UPG Гуцуляк бореться за м'яч

Фото: EPA/UPG Кунде намагається прострілити

Фото: EPA/UPG Гравці збірної України перед грою

Основні статистичні показники першого тайму (Франція – Україна): володіння м'ячем (75:25), удари (10:0), удари в площину воріт (3:0), фоли (5:5), кутові (4:0), жовті картки (1:0).

Перерва!!!

45+2. Шеркі бив, Коне бив, але все заблокували. Видихаємо і йдемо на перерву!

45+1. Михавко не дав Кунде виконати простріл. Добре, козаче.

45. Славко Вінчич додав до основного часу матчу дві хвилини!

44. Французи завершують перший тайм в атаці! Оточили штрафний Трубіна й перекочують м'яч.

43. А у нас є свій Шеркі!!! Ярмолюк з претензією на геніальність спочатку обікрав Баркола, обіграв його й заробив фол. Браво!

42. Олісе намагався віддати на Мбаппе, але якісно покласти м'яч у ноги партнерові не зміг.

41. Барколаааааааааа!!!!!!! Француз підбіг до штрафного українців і правою ногою закрутив м'яч у правий кут Трубуна. А Анатолій, а наш Анатолій як професор зіграв: витягнувся в струну й зміг здійснити шикарний сейв кінчиками пальців. М'яч потім від стійки полетів на кутовий.

40. Мбаппе небезпечно впав у штрафному українців, але Вінчіч нічого протизаконного там не побачив. Видихаємо!

39. Забарний намагався запустити довгим пасом Караваєва, але наш Сашко не зміг нічого придумати й втратив м'яч.

38. Найяскравішим сьогодні на полі точно є Шеркі. Француз намагається пасом прорізати наш захист, але поки все не те й все не туди.

37. Стадіоном тим часом лунає пісня харківських фанів про кремлівського диктатора. Навіть там знають, хто він.

35. Яремчук у боротьбі високо підняв ногу й трішки підрівняв щиколотку Діня. Фол, але не дуже грізний.

34. Очеретько між двох французів пройшов поряд з воротами суперника, намагався віддати на Яремчука, який забігав на побачення з Меньяном, але не вдалося – Канте в останню мить вибив м'яч.

Не хочеться наврочити, але здається, що українці поступово, геть тихенько починають перевертати гру на свою користь.

32. Сватооооооок уже за звичкою не дозволив Мбаппе отримати м'яч.

31. Українці перспективно виходили в контратаку, але Гуцуляк усе поламав. Віддавав у центр поля настільки неточно, що Михавку довелося зі своєї позиції бігти. Захисник не встигав, тому залетів у чистий підкат і вибив м'яч з-під ніг Канте.

30. Українці намагалися трішки потримати м'яч, але Коне був проти – влетів у жорсткому підкаті в ноги Яремчука й отримав жовту картку.

28. Гуцуляк отримав пас з можливістю пробігти вперед, але Канте був проти. Маленький Нголо руками прихопив Олексія, заваливши українця.

27. І Баркола, й Олісе намагаються флангами прорватися до воріт Трубіна, але Сваток і компанія поки грають надійно, намагаючись не пропускати м'яч близько до своїх володінь.

26. Уболівальники скандують "Україна" на стадіоні! Рівень!

24. Головний арбітр Вінчича став на заваді Коне й завалив останнього на газон. Наш словенський козак.

23. Шеркі – це, звісно, рівень. Півзахисник Франції спочатку рабоною віддав розрізний пас, а потім елегантно підіграв Мбаппе біля наших воріт. Кілліан в один дотик пробив, але не влучив.

22. Олісе буквально пішки пішов на всіх захисників України. І на що цей молодик сподівався. Михайличенко видряпав м'яч і запустив того подалі. Надійно!!!

21. Сваааатооооок! Баркола зміг пробігти повз Караваєва й Забарного, віддавав пас на Мбаппе, але саме наш Сашко поставив свою дужу ногу на зустріч м'ячу. Не сьогодні, Кілліане.

20. Яремчук спокійно відібрав м'яч біля центру поля й намагався віддати на Гуцуляка. Олексій як спінер розкрутився, але м'яч забув.

19. Варто відзначити Яремчука. Роман постійно чіпляється за м'яч, намагається обігратися з ближнім. Найкумедніше виглядають його повітряні дуелі з Канте, який на дві голови нижчий за українця.

17. Ось ми й дочекалися першої атаки українців. Очеретько прорвався на швидкості по центру й віддав на Михайличенка. В епізоді з пасом Олегу врізали по ребрах, а Михайличенко тим часом з переляку намагався комусь віддати, але банально вибив м'яч. Це краще, ніж нічого...

16. Трубін від воріт виб'є нині.

15. Мбаппе переклав з правої ноги на ліву й потужно пробив у правий кут воріт Трубіна. Анатолій усе як за книжкою: склався, однією рукою парирував удар. Жозе, дивишся?

14. Караваєєєєв як Пірло перевів з одного флангу на інший довгим пасом, але Михайличенко праворуч обробити м'яч не зміг. Потім наші трішки попритискали суперників, але зачепитися не вдалося.

13. Яремчууууук!!! Повернувся в оборону й перехопив пас на Мбаппе. Піти в свою атаку не вдалося, але ж і до Кілліана м'яч не дійшов. Згодиться!

12. Шеркі знову пробив і знову подарував м'яч комусь із фанів на трибунах. Нормально йдем.

11. Кунде подав у штрафний українців, але там Забарний головою переправив м'яч подалі. Баркола підхопив, але безрезультатно.

10. Французи контролюють м'яч, але поки не форсують подій.

9. Олісе намагався танцювати з м'ячем перед Михайличенком, але наш козак вихилясів не оцінив – врізав по ногах і зупинив суперника.

8. Караваєв намагався з ауту віддати під забігання Гуцуляку, але Олексій банально не встиг.

7. Постійно проходять паси за спину нашим захисникам. Ось в одному з епізодів Кунде прослизнув флангом, отримав м'яч і намагався прострілити – Сваток заблокував.

6. Шеркі обробив м'яч під праву ногу й потужно пробив у голову Михавку. Тарас одразу ліг на газон. Спірний м'яч, панове.

5. Михайличенко отримав м'яч, але почав хвилюватися й випустив його за межі поля.

Легко сьогодні точно не буде. Французи з кожною секундою підвищують темп.

4. Олісе вийшов на ворота Трубіна й лівою завдав удару прямо в руки Трубіна.

3. Забарний отримав пас назад і наважився обіграти Мбаппе. Вдалося, але таким краще не зловживати.

2. Коне намагався самотужки прорватися в центрі поля, але Олег Очеретько був проти. З мінімальним порушенням забрав м'яч.

1. Французи розіграли м'яч у центрі поля. Мбаппе відпасував назад. Українці фактично одразу перехопили м'яч у центрі поля. Той дійшов до Яремчука. Роман відпасовував на Караваєва, але останній задуму партнера не зрозумів.

Матч розпочався!!!

21:47. Перед хвилиною мовчання на арені згадали не лише про жерт терактів у Парижі, а й про війну в Україні. Дякуємо вам, друзі, це важливіше за футбол.

21:44. Забарний і Мбаппе з'ясували між собою, хто розпочне гру з центру поля.

21:42. Уболівальники на «Парк де Пренс» в унісон співають «Марсельєзу». Насолода для вух.

21:40. Національний гімн України розливається ареною. Хлопці обійнялися, співають. Момент доволі чуттєвий.

21:37. Команди вже знаходяться в підтрибунному приміщенні!

21:30. До старту матчу залишилося 10 хвилин!

21:25. Французи тим часом розминаються на полі «Парк де Пренс». Готуються програвати!

Nos Bleus peaufinent les derniers réglages avant le début du match 💙 #FRAUKR pic.twitter.com/Y3mBaNaARq — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 13, 2025

21:20. Зірки збірної Франції теж уже прибули на арену.

Ils sont là… et ils sont prêts 😤



🇫🇷🇺🇦 #FRAUKR pic.twitter.com/q54Xzmabt9 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 13, 2025

21:18. Як думаєте, скільки сьогодні наші закотять Майку Меньяну? Ми переконані, що хоча б один треба забити.

Фото: Дан Балашов/УАФ М'ячі для гри Франція – Україна

21:15. Наші вже на стадіоні.

21:12. Зірка Франції Кілліан Мбаппе передав нашому Андрію Луніну, своєму одноклубнику, привіт. Друже, ну ти, звісно, знайшов час стібатися. Лунін дивиться матч по телевізору.

21:10. Ісландія тим часом перемогла Азербайджан (2:0) і зрівнялася за кількістю очок з Україною. Тепер нам без перемоги в очному протистоянні з вікінгами нікуди... Якщо сьогодні французів не прихлопнем, звісно!

21:09. А якщо через нашого одвічного ворога у вас немає світла – залітайте сюди й друзям кажіть. У нас тут весело... Чесно.

21:07. Настав час розповісти вам, де можна подивитися онлайн-трансляцію матчу Франція – Україна. Трансляцію сьогоднішньої зустрічі забезпечуватиме медіасервіс MEGOGO в підрозділі «Футбол» у розділі «Спорт», на каналі «MEGOGO Футбол Перший» та на окремому поп-ап каналі в розділі «Телебачення».

21:05. Сергій Ребров уже встиг пояснити вибір стартової одинадцятки на гру в ефірі MEGOGO. На думку головного тренера збірної України, у нас не існує першого й другого складів



«Я не знаю, хто взагалі вирішує, перший склад чи другий. Якщо ми, наприклад, виграли минулу гру, то це, напевно, перший склад, а якщо когось замінили – це другий.

21:00. До стартового свистка залишилося 45 хвилин!

20:55. А французи нівроку так бігають! Наш захисник Олександр Сваток аж із США прилетів, щоб ловити їх!:)

Dernières courses avant France-Ukraine ! ⚡️ pic.twitter.com/CtQb1zXtgu — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 13, 2025

20:52. До речі, про форму! Сьогодні збірна України вперше зіграє в оновленому комплекті форми, яку для нашої команди розробила компанія Adidas! Гляньте на цю якість!!!

20:50. Не футболом єдиним. Сьогодні президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко вшанував пам'ять жерт терактів у Парижі й висловив підтримку народу Франції. Під час церемонії він зустрівся з президентом Франції Емманеулем Макроном.

Фото: УАФ Андрій Шевченко (ліворуч) і Еммануель Макрон під час вшанування пам'яті жертв терактів у Парижі

20:45. Наші козаки сьогодні в жовтому. Французи натомість зіграють у синьому комплекті форми.

Фото: УАФ Форма команди Франції на матч проти України

Фото: УАФ Форма збірної України на гру

20:40. Зіграють сьогодні команди на неймовірно красивому «Парк де Пренс» у Парижі! Гляньте, як атмосферно!

Фото: Дан Балашов/УАФ «Парк де Пренс»

20:35. Стартова одинадцятка Франції: Меньян – Кунде, Саліба, Упамекано, Дінь – Канте, Коне – Олісе, Шеркі, Баркола – Мбаппе (К).

𝙇𝙚 𝙓𝙄 𝙩𝙧𝙞𝙘𝙤𝙡𝙤𝙧𝙚 pour aller chercher la qualification 💪

🇫🇷🇺🇦 Coup d’envoi à 20h45 sur @TF1 📺 #FRAUKR pic.twitter.com/qxoIPVlAaN — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 13, 2025

20:30. До вашої уваги стартовий склад збірної України на гру: Трубін – Михайличенко, Михавко, Сваток, Забарний (К), Караваєв – Назарина, Ярмолюк, Очеретько – Яремчук, Гуцуляк.

P.S. Сергій Ребров здивував:) (ні!)

20:25. Давайте для початку розглянемо стан справ у квартеті D перед матчем. Очолює групу збірна Франції (10 очок), другою йде Україна (7), третьою – Ісландія (4), четвертою – Азербайджан (1). У випадку перемоги сьогоднішній суперник синьо-жовтих гарантує собі вихід до ЧС. За такого сценарію долю другого місця й виходу в плей-оф кваліфікації визначатимуть між собою Україна й Ісландія в шостому поєдинку відбору!

20:20. Вітаємо, друзі! Сьогодні збірна України з футболу зіграє проти Франції у п'ятому матчі відбору до Чемпіонату світу-2026! На кого зможе розраховувати Сергій Ребров, чому Артем Довбик не допоможе і чого очікувати від гри – в анонсі на LB.ua.

13 листопада 2025 року. Париж. «Парк де Пренс». Початок матчу – о 21:45. Температура повітря +16С.

Ласкаво просимо на п’ятий матч кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 з футболу у групі D між збірними України й Франції.

Стартові склади:

Франція: Меньян, Кунде, Саліба, Упамекано, Дінь, Канте, Коне, Олісе, Шеркі, Баркола, Мбаппе (К).

Головний тренер – Дідьє Дешам (Франція).

Україна: Трубін, Михайличенко, Михавко, Сваток, Забарний (К), Караваєв, Назарина, Ярмолюк, Очеретько, Яремчук, Гуцуляк.

Головний тренер – Сергій Ребров (Україна).

Арбітр – Славко Вінчич (Словенія).