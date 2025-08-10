​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
УПЛ: «Карпати» вирвали нічию на останніх хвилинах матчу з «Шахтарем»

Загалом команди забили шість голів упродовж матчу.

УПЛ: «Карпати» вирвали нічию на останніх хвилинах матчу з «Шахтарем»
«Карпати» – «Шахтар»
Фото: ФК «Карпати»

«Карпати» на своєму полі розписали нічию з «Шахтарем» (3:3) у другому турі Української прем’єр-ліги.

Про це повідомила пресслужба УПЛ.

У складі «гірників» відзначилися Невертон, Еліас і Аліссон. Львів’яни відповіли голами Невеса, Бруніньйо й Краснопіра. Останній зрівняв рахунок у матчі на першій доданій до основного часу хвилині. 

Після нічиєї підопічні Арди Турана йдуть третіми в УПЛ після двох матчів ліги. «Карпати» натомість заробили перший пункт у новому сезоні.

Нагадаємо, «Динамо» поки йде в УПЛ без поразок, маючи в активі 6 очок.
﻿
