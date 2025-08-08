​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
Ліга Європи: "Шахтар" та "Панатінаїкос" зіграли без голів

Але є погані кадрові новини для "гірників".

Панатінаїкос - Шахтар 0:0
Фото: EPA/UPG

У першому матчі третього кваліфай-раунду футбольної Ліги Європи донецький "Шахтар" на виїзді зіграв у суху нічию з грецьким "Панатінаїкосом".

Підопічним Арди Турана відчутно бракувало Кевіна - хавбек через травму опинився поза заявкою. Без нього команда втратила в атакувальному потенціалі і замало створила попереду. Проте й не пропустила - велика заслуга у цьому голкіпера українців Дмитра Різника.

На жаль, лазарет донеччан поповнився: ще до гри стало відомо про ушкодження нападника Лассіна Траоре, а у другому таймі лише через три хвилини після виходу на заміну травмувався Егіналду. 

0:0 у першій грі - все вирішиться за тиждень у номінально домашньому поєдинку, який прийматиме Любляна. В разі проходу греків на "Шахтар" далі чекає турецький "Самсунспор". 
