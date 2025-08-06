На 26-му році життя помер півзахисник луганської "Зорі" Володимир Білоцерковець

Сьгодні, 6 серпня, на 26 році життя помер український футболіст, півзахисник луганської "Зорі" Володимир Білоцерковець.

Про це повідомила пресслужба ФК "Зоря".

"Сьогодні, на 26-му році, обірвалося життя півзахисника луганської «Зорі» Володимира Білоцерковця.Футбольний клуб «Зоря» висловлює щирі співчуття близьким і родичам гравця. Ми всі запам’ятаємо його як професіонала, добру та чуйну людину. Терпіння та сил родині Володимира Білоцерковця", – йдеться у повідомленні.

Про причини смерті наразі не повідомляють.