Формула-1. Гран-прі Угорщини: ювілейна перемога «Макларена» і змарнований шанс Леклера

Перед паузою пілоти вирішили порадувати вболівальників видовищними перегонами. На Гран-прі Угорщини були і щасливі миті перемоги, і командні, особисті рекорди, і розпач поразки. У центрі уваги звикло перебували «Макларен», «Феррарі» і Ферстаппен.

Гонка на Хунгарорингу стала особливою для пілотів. Чому? Саме після неї стартували канікули між першою й другою частинами сезону.

Поул і провал Леклера

Цей етап був справжнім випробуванням для Шарля Леклера. Розпочалося все для пілота якнайкраще: він виграв поул — перший свій і «Феррарі» цього сезону.

Фото: EPA/UPG Монегаський пілот Шарль Леклер

«Це, мабуть, найнесподіваніший поул, який я коли-небудь завойовував. Думаю, після третьої практики це не було б такою несподіванкою, але після К1 і К2 я справді думав, що нам буде важко потрапити навіть до п'ятірки кращих. Тому я дуже щасливий», — сказав Леклер після кваліфікації.

Фото: EPA/UPG Пілот «Феррарі» Шарль Леклер під час гонки

Однак в основній гонці все склалося з точністю до навпаки — до середини перегонів Леклер лідирував, розраховуючи опинитися на подіумі. А вже після другого пітстопу на перше місце вийшов Норріс. Тоді як у Леклера почалися проблеми з болідом, через які він значно втратив темп. Спочатку його обійшов Піастрі, потім Расселл, тому Леклер став тільки четвертим.

«Я думав, ми зможемо виграти. Ми були швидкі, попри сильніший знос шин, ніж у "Макларена". У машині в мене не було повної інформації, тепер є. Я думав, проблема була в їхньому виборі, але це не так. Починаючи з 40-го кола були проблеми з шасі. З цього моменту я був просто пасажиром. Я розчарований. Але такі гонки. Не знаю, чи було рішення. Принаймні тепер знаю, що сталося», — пояснив пілот після гонки.

Ювілейна перемога «Макларена»

Як ви розумієте, боротьба за перемогу в гонці знову точилася між пілотами «Макларена»: Піастрі й Норрісом. Минувши всіх колових, вони мали чотири кола напруженої боротьби, в якій переможцем вийшов Ландо Норріс.

Фото: EPA/UPG Ландо Норріс виконує поворот на Гран-прі Угорщини

Цю перемогу Норріс точно запам’ятає, адже вона стала 200-ю для команди за весь час її виступів у Формулі-1. Для самого британця вона дев'ята. В активі його партнера по команді вісім перших місць.

Резюмуємо, що на перерву пілоти «Макларена» йдуть на чолі особистого заліку, а відрив між ними складає лише дев'ять очок.

Фото: EPA/UPG Ландо Норріс з кубком переможця Гран-прі Угорщини

Особистий залік пілотів після Гран-прі Угорщини (п’ятірка кращих):

Оскар Піастрі («Макларен») — 284 очки; Ландо Норріс («Макларен») — 275; Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 187; Джордж Расселл («Мерседес») — 172; Шарль Леклер («Феррарі») — 151.

Домінування «Макларена» посилюється й у Кубку конструкторів. Вони понад удвічі випереджають «Феррарі».

Фото: EPA/UPG Пілоти «Макларена» Ландо Норріс (по центру) й Оскар Піастрі

Кубок конструкторів після Гран-прі Угорщини (п’ятірка кращих):

«Макларен» — 559 очок; «Феррарі» — 260; «Мерседес» — 236; «Ред Булл» — 194; «Вільямс» — 70.

Головні невдахи етапу — Ферстаппен і Гемілтон

Якщо ще недавно Ферстаппен і Гемілтон були запеклими суперниками, королями Формули-1, то зараз обидва переживають не найкращий етап професійного життя. До слова, гонка на Хунгарорингу стала для Макса Ферстаппена вже 200-ю за кермом боліда «Ред Булл». Він став лише другим пілотом в історії, хто подолав цю позначку у складі однієї команди. До нього так відзначився лише… Льюїс Гемілтон.

Фото: EPA/UPG Пелетон під час гонки Гран-прі Угорщини

Відсвяткувати як слід цю подію не вдалося: Ферстаппен фінішував на дев’ятому місці, стартувавши восьмим. Розчарування й суму чинний чемпіон світу не приховує. Ба більше, Макс не вірить, що бодай раз зможе виграти гонку в другій частині сезону.

«Ні, з тим, як зараз усе складається, це неможливо. Просто так воно є. Це очевидно. Ми, здається, не знайшли потрібний баланс боліда. Ми багато чого спробували, але, на жаль, ніщо не допомогло поліпшити його. Дуже важко пояснити, чому саме цього вікенду в нас раптом виникло стільки проблем з болідом. Просто немає зчеплення з дорогою ні спереду, ні ззаду, важко втримати баланс. Наразі це трохи загадка для нас. Весь вікенд ми просто відставали за темпом», — сказав Макс Ферстаппен.

Фото: EPA/UPG Пілоти Формули-1 під час повороту

У його одвічного конкурента Гемілтона справи не кращі. Спочатку він не зміг вийти з другого сегмента кваліфікації, а потім продовжив піке в основній гонці. У підсумку Льюїс фінішував дванадцятим. Саме на цій позиції він і розпочав гонку…

«Я безкорисний. Абсолютно безкорисний. У команди немає проблем. Ви можете бачити, що болід на поулі. Їм, мабуть, потрібно змінити пілота. Скажімо так, за лаштунками, на задньому плані зараз багато чого відбувається, що я, скажімо так, не назвав би чимось хорошим. При цьому я можу сказати, що не втратив любові до перегонів. Я, як і раніше, люблю їх», — зауважив Льюїс Гемілтон.

Фото: EPA/UPG Ландо Норріс

Після Гран-прі Угорщини Формула-1 іде на літню перерву. Зустрінемося за чотири тижні. Саме тоді у Зандворті відбудеться Гран-прі Нідерландів.