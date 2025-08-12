«Динамо» вдруге поступилося «Пафосу» й вилетіло з кваліфікації Ліги чемпіонів

Київське «Динамо» на чужому полі програло кіпрському «Пафосу» (0:2) у другому матчі третього кваліфікаційного кола Ліги чемпіонів УЄФА.
У складі кіпріотів відзначилися Оршич і Коррея на 2-й і 55-й хвилинах відповідно.
Упродовж матчу «Динамо» завдало 6 ударів, 3 з яких були в площину воріт суперника.
Внаслідок поразки підопічні Олександра Шовковського продовжать виступи в Лізі Європи. Вони зіграють проти переможця пари Хамрун Спартанс (Мальта) – Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) за вихід до групового етапу турніру.
Нагадаємо, «Шахтар» у першому матчі проти грецького «Панатінаїкоса» зіграв унічию (0:0) у першому матчі третього кола кваліфікації.