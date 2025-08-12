«Динамо» вдруге поступилося «Пафосу» й вилетіло з кваліфікації Ліги чемпіонів

Київське «Динамо» на чужому полі програло кіпрському «Пафосу» (0:2) у другому матчі третього кваліфікаційного кола Ліги чемпіонів УЄФА.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Фото: fcdynamo.com Андрій Ярмоленко в матчі проти «Пафосу»

Фото: fcdynamo.com Владислав Ванат бореться за м'яч у матчі проти «Пафосу»

Фото: fcdynamo.com Віталій Буяльський (ліворуч) намагається нав'язати боротьбу

У складі кіпріотів відзначилися Оршич і Коррея на 2-й і 55-й хвилинах відповідно.

Упродовж матчу «Динамо» завдало 6 ударів, 3 з яких були в площину воріт суперника.

Внаслідок поразки підопічні Олександра Шовковського продовжать виступи в Лізі Європи. Вони зіграють проти переможця пари Хамрун Спартанс (Мальта) – Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) за вихід до групового етапу турніру.

Нагадаємо, «Шахтар» у першому матчі проти грецького «Панатінаїкоса» зіграв унічию (0:0) у першому матчі третього кола кваліфікації.