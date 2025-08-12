Українська асоціація футболу виступила проти спарингу Катару та Росії

Після анонсу товариського поєдинку збірних Катару та Росії Українська асоціація футболу оприлюднила відкритий лист до ФІФА, європейської та азійської конфедерацій та Катарської футбольної федерації.

Як пише Sportua, УАФ нагадала, що Росія відсторонена від участі у міжнародних змаганнях, згідно з рішенням Ради ФІФА та Виконавчого комітету УЄФА.

За словами вітчизняних футбольних посадовців, "грати з командами з Росії - означає підтримувати російський терористичний режим". УАФ наголошує, що "особливо тривожно спостерігати за такою ситуацією у випадку Катару, який нещодавно з гордістю приймав фінальну частину чемпіонату світу, позиціонуючи себе як прогресивну та орієнтовану на мир державу".

Українські функціонери закликають ФІФА та конфедерації вивчити питання щодо товариського матчу, а катарських колег - переглянути своє рішення щодо участі у такій грі.