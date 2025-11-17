Ребров залишається, або Як Україна гарантувала собі місце в плей-оф відбору до ЧС

Головний основний склад
На матч проти Ісландії Сергій Ребров виставив усіх доступних найсильніших українських футболістів. Варто відзначити повноцінне повернення Віктора Циганкова, який пропустив жовтневі поєдинки. До гри також повернувся й Олександр Зубков (!).
З повагою до всіх, але головний тренер випустив зі старту найкращих, або, якщо хочете, найдорожчих гравців. Саме вони повинні були гарантувати результат і зберегти для Реброва місце у тренерському кріслі.
Україна не форсувала подій, але з перших хвилин показувала бажання забити ще до перерви. Бо ж нерви стомлених війною українців не гумові… Роль диригента отримав Ілля Забарний. Захисник ПСЖ має чудовий перший пас, яким раз по раз знаходив між лініями Руслана Маліновського та Віктора Циганкова. Ісландці діяли дисципліновано, тож створити по-справжньому небезпечні моменти довго не вдавалося.
Українці активно пресингували, багато відбігав Маліновський. Не цуралися жорсткої боротьби, підкатів і місцями грубощів. Не до любощів — час минав. Найгостріший момент першого тайму — поперечина після сольного проходу Циганкова. Дії вінгера тільки підтвердили, що він один з лідерів команди.
У першій половині Україна завдала 7 ударів по воротах і 7 разів сфолила. Ісландія — 4 удари і лише 2 фоли. Це найкраще демонструє настрій українців. Ось вони — пристрасть і гострі зуби, яких так бракувало в жахливому матчі з Азербайджаном…
На перерву команди пішли за рівного рахунку.
У другому таймі українці трохи підсіли, але ближче до 60 хвилини знову наростили темп. Долю поєдинку вирішили два епізоди. На 77-й Ребров випустив Олексія Гуцуляка. Уже за хвилину Анатолій Трубін здійснив шедевральний сейв, витягнувши фактично мертвий м’яч після удару Палссона — і залишив збірну в грі.
Далі справа техніки. Українці затисли суперника в штрафному та постійно нарощували тиск. На 83-й оборона вікінгів дала слабину: під час кутового Гуцуляк підправив м’яч на Зубкова, а той забив у порожні ворота! Реакція команди була красномовною. Можна лише уявити, як вони святкуватимуть, дай Боже, вихід на ЧС...
На третій доданій хвилині Гуцуляк додав до асисту ще й гол, пробивши з меж штрафного. Він і встановив підсумковий рахунок, що гарантує Україні участь у плей-оф.
З ким зіграємо за вихід на світову першість
Плей-оф відбуватиметься за кубковою системою: програв — вилетів. Україна стартує з півфіналу. До плей-оф виходять 16 команд: 12 — з других місць, ще 4 — за підсумками Ліги націй УЄФА.
Потенційними, але не остаточними суперниками можуть бути Румунія, Швеція, Північна Ірландія, Вельс або Північна Македонія. Остаточний склад — 20 листопада під час жеребкування. За день до того оновлять рейтинг і сформують кошики.
Матчі відбудуться 26 і 31 березня.
Ребров залишається!
З ким би нас не звела доля у плей-оф, до цих матчів українців готуватиме Сергій Ребров. Ставитися до нього можна по-різному, але факти очевидні: він забезпечив Україні мінімальний необхідний результат у відборі. А ще після матчу подякував журналістам за хейт і мотивацію. У своєму стилі.
«Мені здається, що цього разу журналісти працювали як мотиватори. Такий був ажіотаж — і хейт, і багато дописів... Футболісти все це читають. Можливо, вони були чимось ображені. Або навпаки — хотіли довести, що ця збірна має шанси потрапити на чемпіонат світу. Тому дякую вам, що допомогли», — зауважив Сергій Ребров на післяматчевій пресконференції. Будь ласка, Станіславовичу!
На підготовку він має майже чотири місяці, і використовувати їх треба максимально ефективно. Зараз Ребров може хоч трохи видихнути після шаленого тиску й готуватися до нової серії нашого серіалу «Збірна і відбір на ЧС». Адже так само як Україна ще не гарантувала собі місце на ЧС, так і Ребров не гарантував собі місце на посаді. Усі крапки над і розставлять у березні.