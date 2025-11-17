Ребров залишається, або Як Україна гарантувала собі місце в плей-оф відбору до ЧС

Хто приніс збірній перемогу, що цей матч означає для Сергія Реброва й з ким ми зіграємо у плей-оф — в огляді на LB.ua.

Синьо-жовті, не виснажені після зустрічі з віцечемпіонами світу, змогли перебігати хоч і не топового, але міцного середняка з півночі. Українські футболісти вийшли на гру максимально зарядженими на гол і таки досягнули свого, хоч без нервів не обійшлося. Ну такий у нас стиль.

Підопічним Сергія Реброва вдалося випередити Ісландію в боротьбі за друге місце у квартеті D після повністю провального матчу з Францією . Уже можна говорити впевнено: задум головного тренера на листопадові поєдинки спрацював.

Головний основний склад

На матч проти Ісландії Сергій Ребров виставив усіх доступних найсильніших українських футболістів. Варто відзначити повноцінне повернення Віктора Циганкова, який пропустив жовтневі поєдинки. До гри також повернувся й Олександр Зубков (!).

З повагою до всіх, але головний тренер випустив зі старту найкращих, або, якщо хочете, найдорожчих гравців. Саме вони повинні були гарантувати результат і зберегти для Реброва місце у тренерському кріслі.

Фото: EPA/UPG Ілля Забарний бореться за м'яч

Україна не форсувала подій, але з перших хвилин показувала бажання забити ще до перерви. Бо ж нерви стомлених війною українців не гумові… Роль диригента отримав Ілля Забарний. Захисник ПСЖ має чудовий перший пас, яким раз по раз знаходив між лініями Руслана Маліновського та Віктора Циганкова. Ісландці діяли дисципліновано, тож створити по-справжньому небезпечні моменти довго не вдавалося.

Українці активно пресингували, багато відбігав Маліновський. Не цуралися жорсткої боротьби, підкатів і місцями грубощів. Не до любощів — час минав. Найгостріший момент першого тайму — поперечина після сольного проходу Циганкова. Дії вінгера тільки підтвердили, що він один з лідерів команди.

Фото: EPA/UPG Емоції Сергія Реброва під час гри

У першій половині Україна завдала 7 ударів по воротах і 7 разів сфолила. Ісландія — 4 удари і лише 2 фоли. Це найкраще демонструє настрій українців. Ось вони — пристрасть і гострі зуби, яких так бракувало в жахливому матчі з Азербайджаном…

На перерву команди пішли за рівного рахунку.

Фото: Дан Балашов/УАФ Анатолій Трубін зафіксував м'яч у руках

У другому таймі українці трохи підсіли, але ближче до 60 хвилини знову наростили темп. Долю поєдинку вирішили два епізоди. На 77-й Ребров випустив Олексія Гуцуляка. Уже за хвилину Анатолій Трубін здійснив шедевральний сейв, витягнувши фактично мертвий м’яч після удару Палссона — і залишив збірну в грі.

Фото: EPA/UPG Зубков після гола

Далі справа техніки. Українці затисли суперника в штрафному та постійно нарощували тиск. На 83-й оборона вікінгів дала слабину: під час кутового Гуцуляк підправив м’яч на Зубкова, а той забив у порожні ворота! Реакція команди була красномовною. Можна лише уявити, як вони святкуватимуть, дай Боже, вихід на ЧС...

Фото: EPA/UPG Олексій Гуцуляк після гола

На третій доданій хвилині Гуцуляк додав до асисту ще й гол, пробивши з меж штрафного. Він і встановив підсумковий рахунок, що гарантує Україні участь у плей-оф.

З ким зіграємо за вихід на світову першість

Плей-оф відбуватиметься за кубковою системою: програв — вилетів. Україна стартує з півфіналу. До плей-оф виходять 16 команд: 12 — з других місць, ще 4 — за підсумками Ліги націй УЄФА.

Фото: Дан Балашов/УАФ Гравці збірної України перед грою

Потенційними, але не остаточними суперниками можуть бути Румунія, Швеція, Північна Ірландія, Вельс або Північна Македонія. Остаточний склад — 20 листопада під час жеребкування. За день до того оновлять рейтинг і сформують кошики.

Матчі відбудуться 26 і 31 березня.

Ребров залишається!

З ким би нас не звела доля у плей-оф, до цих матчів українців готуватиме Сергій Ребров. Ставитися до нього можна по-різному, але факти очевидні: він забезпечив Україні мінімальний необхідний результат у відборі. А ще після матчу подякував журналістам за хейт і мотивацію. У своєму стилі.

«Мені здається, що цього разу журналісти працювали як мотиватори. Такий був ажіотаж — і хейт, і багато дописів... Футболісти все це читають. Можливо, вони були чимось ображені. Або навпаки — хотіли довести, що ця збірна має шанси потрапити на чемпіонат світу. Тому дякую вам, що допомогли», — зауважив Сергій Ребров на післяматчевій пресконференції. Будь ласка, Станіславовичу!

Фото: EPA/UPG Сергій Ребров підказує підопічним

На підготовку він має майже чотири місяці, і використовувати їх треба максимально ефективно. Зараз Ребров може хоч трохи видихнути після шаленого тиску й готуватися до нової серії нашого серіалу «Збірна і відбір на ЧС». Адже так само як Україна ще не гарантувала собі місце на ЧС, так і Ребров не гарантував собі місце на посаді. Усі крапки над і розставлять у березні.