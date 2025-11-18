Ще дві європейські збірні вийшли на ЧС-2026 з футболу

Йдеться про збірні Німеччини і Нідерландів.

Футбольні збірні Німеччини і Нідерландів гарантували собі місце у фінальному турнірі Чемпіонату світу-2026.

Збірна Німеччини з розгромним рахунком 6:0 перемогла Словаччину і посіла перше місце у групі А. В свою чергу, збірна Словаччини зіграє у плейоф відбору.

Нідерланди виграли відбіркову групу G після перемоги над Литвою 4:0. З цієї групи у плейоф гратиме збірна Польщі.

Раніше на ЧС-2026 вийшли Англія, Франція, Хорватія, Португалія та Норвегія.

Володарі ще п'яти місць на ЧС-2026 стануть відомі 18 листопада за підсумками матчів у групах В (Швейцарія або Косово), С (Данія або Шотландія), Е (Іспанія або Туреччина), Н (Австрія або Боснія і Герцеговина) та J (Бельгія, Північна Македонія або Вельс).