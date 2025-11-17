США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
Олександр Усик звільнив пояс чемпіона світу за версією WBO

Причина такого рішення українського спортсмена невідома. 

Олександр Усик
Фото: EPA/UPG

Українець Олександр Усик відмовився від пояса чемпіона світу з боксу за версією WBO. 

Про це повідомляє пресслужба WBO.

"WBO вшановує його історичну кар'єру та називає це шанобливою паузою, а не прощанням", – йдеться у повідомленні.

Наразі причина такого рішення українського спортсмена невідома. 

Водночас, повідомляє “Суспільне Спорт”, в соцмережах Світової боксерської організації зазначається, що Усик з представниками WBO спільно дійшли до такого рішення.

Наступним суперником Усика мав стати британець Фабіо Вордлі, який переміг новозеландця Джозефа Паркера. Таким чином Фабіо Вордлі повинен отримати повноцінний титул, а для його наступного поєдинку буде обрано іншого суперника.
Теми: , , ,
