Зламана рука, побиті росіяни й домінування паверліфтерів: збірна України замкнула трійку кращих на Всесвітніх іграх-2025

Підсумки виступу нашої команди підбиваємо з президентом Спортивного комітету України Іллею Шевляком. Якими ці ігри були для нашої збірної, хто з команди боронить Україну на фронті, кому довелося змагатися зі зламаною рукою і чому тренерський штаб українських паверліфтерів не до кінця задоволений — в огляді на LB.ua .

Окремо варто відзначити українських самбістів, які здобули три золота в сутичках проти «нейтральних» росіян, і команду паверліфтерів — найкращу на турнірі в цьому виді спорту. Загалом українці вдруге поспіль замкнули трійку кращих на Всесвітніх іграх.

Серед 112 команд на Всесвітніх іграх виступала й наша збірна. Варто зауважити, що українці змагалися вкрай результативно. Наша збірна з 44 нагородами стала третьою в загальному підсумку. В її активі 16 золотих, 16 срібних і 14 бронзових медалей.

У китайському Ченду завершились Всесвітні ігри — найбільші мультиспортивні змагання з 34 видів спорту, які не входять до олімпійської програми. Цей турнір, як і Олімпіаду, проводять раз на чотири роки.

Стабільно історичний результат

Вдруге поспіль національна команда України завершує свій виступ у трійці кращих команд на Всесвітніх іграх. Вище за нашу збірну в заліку лише Німеччина з 45 нагородами (17 золотих + 14 срібних + 14 бронзових) і Китай — 64 медалі (36 + 17 + 11).

Фото: Спортивний комітет України Медальний залік Всесвітніх ігор-2025 (п'ятірка кращих)

Президент Спортивного комітету України Ілля Шевляк підтвердив, що збірна України показала один із найкращих результатів у своїй історії. Він акцентував не лише на спортивному результаті, а й політичному, адже Україна все ж відстояла право вийти на церемонію відкриття в формі з синьо-жовтими кольорами. Так, організатори Всесвітніх ігор наполягали на тому, щоб українські спортсмени зняли жилети, які нагадують прапор України…

Фото: Спортивний комітет України Збірна України перед відкриттям Всесвітніх ігор-2025

«Завжди треба прагнути до більшого. Чим вище планка, тим кращий результат. Ігри завершилися з фантастичним результатом для України. Третє загально командне місце серед близько 120 країн-учасниць – це, звісно, успіх для нашої країни. Успіх ще й у тому, що ми вкотре підтверджуємо, що ми в трійці кращих спортивних держав світу.

Крутий результат для всієї збірної й кожного виду спорту, в якому ми змагалися за медалі. Стовідсоткова віддача й мотивація атлетів, тренерів та всієї команди дала свої плоди. Це сприяло утриманню третьої позиції світових лідерів у неолімпійському спорті. Порадували, звичайно, потужні виступи, перемоги, радість і емоції спортсменів, їх тренерів, близьких і шанувальників. Ми відстояли свою позицію щодо виходу збірної у запланованій формі в кольорах українського прапора на церемонії відкриття Ігор і це дуже-дуже важливо! Також варто відзначити відсутність "нейтралів" у загальнокомандному заліку, що теж вважаю нашою перемогою. За кожну з цих перемог маємо боротися, аби справжні цінності й принципи завжди панували в спорті й в житті», – каже Шевляк.

Тріумф збірної з паверліфтингу

До повторення історичного результату на Всесвітніх іграх, очевидно, доклалося багато спортсменів. Особливо постаралася команда з паверліфтингу, яка буквально творить спортивну історію нашої держави. Ці Всесвітні ігри не стали винятком.

Фото: Міністерство молоді та спорту України Український паверліфтер Віталій Коломієць під час виступу

Загалом команда України з паверліфтингу здобула 10 медалей: 2 золотих, 5 срібних і 3 бронзових на Іграх-2025. Окрім того, як і на попередніх Всесвітніх іграх-2022 у Бірмінгемі, вона очолила медальний залік у своєму виді спорту. Не обійшлося й без рекордів.

У важкій вазі Костянтин Мусієнко став чемпіоном з рекордом Всесвітніх ігор. Результати Мусієнка: присідання – 390 кг, жим лежачи – 330 кг, станова тяга – 320 кг і 113,19 бала за формулою IPF (формула для обчислення загального результату паверліфтера відповідно до його ваги й виконаних спроб у трьох вправах, – LB.ua).

Фото: facebook.com/minmolodsport Костянтин Мусієнко під час змагань

Ще один рекорд належить Дар'ї Русаненко. Вона додала до української скарбнички «срібло» у суперважкій категорії паверліфтингу. У присіданні спортсменка з Дружківки встановила світовий рекорд – 285,5 кг, у жимі лежачи взяла 167,5 кг, у становій тязі – 217,5 кг. У підсумку 108,98 бала.

Фото: facebook.com/minmolodsport Дар'я Русаненко під час виконання вправи

Особлива увага до Лариси Соловйової, яка здобула шосту нагороду на шостих для себе Всесвітніх іграх. 46-річна спортсменка на Іграх у Ченду стала срібною призеркою у середній вазі з результатом 112.72 бала за Формулою IPF: присідання – 235 кг, жим лежачи – 170 кг, станова тяга – 217,5 кг.

Водночас Ілля Шевляк зауважив, що тренерський штаб збірної залишився дещо незадоволеним виступами наших паверліфтерів.

«Ми традиційно на вершині командного заліку в цьому виді спорту на найбільших міжнародних змаганнях, але 10 медалей в Ченду – це взагалі рекорд. Однак наш тренерський штаб ще й залишився дещо незадоволеним… Кажуть, що золотих медалей могло бути ще більше. Це і є наш український максималізм у чистому вигляді. Відзначу окремо Ларису Соловйову. Вона – легенда світового пауерліфтингу, яка вже вшосте, починаючи з 2005 року, стала призеркою Всесвітніх ігор. Неймовірно!», – наголошує президент Спортивного комітету.

Ляпас росіянам у самбо

Не менше на компліменти заслуговують українські самбісти. Збірна України влаштувала справжнє спортивне побоїще в самбо. В усіх трьох фіналах наші здолали «нейтральних» спортсменів, чим неабияк порадували вболівальників.

Першу медаль Україні приніс Андрій Кучеренко, який здобув «золото» у вазі до 71 кг. Самбіст у фіналі здолав «нейтрального» Ролана Зіннатова. На старті українець ударом головою відправив суперника в нокдаун. Такий собі прийом «на Одесу» був початком кінця – українець переміг із розгромним рахунком 6:1.

Фото: Спортивний комітет України Боєць Андрій Кучеренко після перемоги

Друге «золото» на рахунку Владислава Руднєва. У фіналі вагової категорії до 79 кг він зустрівся з «нейтральним» Ованесом Абгаряном і добряче дав йому на горіхи. Впевнена, що ви вже неодноразово бачили кадри з їхнього бою. Українець провів серію атак та здобув впевнену перемогу з рахунком 3:0. У кінці двобою наш Владислав буквально забивав росіянина в партері.

Фото: Спортивний комітет України Українець Влад Руднєв добиває росіянина Ованеса Абгаряна

Останнім серед українських самбістів бій провів триразовий бронзовий призер чемпіонатів світу Петро Давиденко (до 88 кг). Суперником українця також став «нейтральний» самбіст Абусупьян Аліханов. На екваторі бою Давиденко дозволив росіянину заробити бал, однак наприкінці поєдинку провів кидок. здійснив захват і здобув-таки перемогу – 4:1.

«Знаєте, це бумеранг. Самбо вперше було представлено в програмі Ігор і, ясна річ, найбільше так званих нейтральних атлетів змагалися у цьому виді спорту, максимально розраховуючи на першу сходинку на пʼєдесталі. Але сталося не так, як гадалося. Всі три яскраві й жорсткі фінали стали ще одним прикладом духовитості українців. Це не лише про спорт, це про справедливість і нашу націю загалом», – переконаний Ілля Шевляк.

Це не лише про спорт

Ще одну важливу й вкрай яскраву перемогу здобув 27-річний Різван Талібов. У фіналі український каратист здолав хорвата Анджело Квесича. Але найцікавіше, що зробив він це зі зламаною рукою! Про травму каратист повідомив вже після закінчення змагань.

Фото: UKF / Анастасія Сальник Український каратист Різван Талібов

«Про те, що Різван бився у фіналі зі зламаною рукою, ми дізналися вже після його повернення в Україну. Це для усіх нас стало сюрпризом, адже на татамі цього точно помітно не було. Щиро радий, що ця травма не завадила йому перемогти. В той день, як зазначив спортсмен, він був у найкращій своїй формі», – розповів Шевляк.

Ще одна диво історія трапилася в джиу-джитсу й кікбоксингу. Україну там представляли спортсмени, які з перших днів пішли захищати її від росіян на фронт.

Фото: Спортивний комітет України Роман Щербатюк під час виступу на Всесвітніх іграх

«Вразили всі: і ті, хто здобув медалі, і ті, хто залишився без них. Вразили своєю мотивацією, характером і волею до перемоги. Кожен спортсмен розуміє, що їхній виступ – це підтримка захисників і захисниць, які боронять Україна на фронті, це їхній маленький внесок у майбутню перемогу. Не можу не відзначити окремо Богдана Мочульського, джиу-джитсу, який втретє став чемпіоном Всесвітніх ігор, і Романа Щербатюка, кікбоксинг WAKO, який змінив "бронзу" попередніх Ігор на "золото" Ченду. Обидва чемпіони з першого дня великої війни боронять нашу незалежність в силах оборони України!», – підсумував Шевляк.

Наступні Всесвітні ігри прийматиме Німеччина.