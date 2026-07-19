З початку повномасштабного вторгнення на Донеччині загинули 4175 мирних жителів.

Протягом минулої доби 18 липня російські війська продовжували обстрілювати населені пункти Донецької області. Внаслідок ворожих атак загинули п'ятеро мирних жителів, ще шестеро людей отримали поранення.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, троє людей загинули у Краматорську, ще двоє – у Дружківці.

Також поранення дістали двоє жителів Біленького, по одній людині постраждали у Миколаївці та Святогорівці, ще двоє поранених зафіксовано у Краматорську.

З початку повномасштабного вторгнення на Донеччині вже загинули 4175 мирних жителів, ще 9918 людей дістали поранення. Ці дані наведені без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.