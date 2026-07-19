​Міністром оборони в новому уряді може стати чинний голова МВС Клименко, - джерела
Ексклюзив​Міністром оборони в новому уряді може стати чинний голова МВС Клименко, - джерела
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
Канада запросила Україну стати державою-засновницею нового оборонного банку
Канада запросила Україну стати державою-засновницею нового оборонного банку
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вдарили безпілотником по пасажирському поїзду у Запорізькій області

Поранено провідницю.

Росіяни вдарили безпілотником по пасажирському поїзду у Запорізькій області
наслідки атаки росіян по пасажирському поїзду
Фото: Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України

Російський безпілотник атакував пасажирський поїзд у Запорізькій області. Поранень зазнала провідниця поїзда.

Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник. 

"росія продовжує цілеспрямовані атаки на об’єкти транспортної інфраструктури. Цього разу ворожий БПЛА влучив у пасажирський поїзд у Запорізькій області", – ідеться у повідомленні.

Реклама

Завдяки своєчасним діям моніторингової групи Укрзалізниці пасажирів і працівників вчасно евакуювали. Обійшлося без загиблих. Поранення в ногу дістала провідниця поїзда, їй надається необхідна медична допомога.

Для пасажирів організовано автобусний трансфер до Запоріжжя.

"Безпека пасажирів і працівників залізниці залишається пріоритетом, тож рух поїздів у регіоні буде під максимальним контролем наших моніторингових груп. Звертаємо увагу, що можливі трансфери з залученням автобусів та приміських електропоїздів з/до Запоріжжя – просимо звертати увагу на персоналізовані сповіщення в застосунку Укрзалізниці", – додають в "Укрзалізниці".

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies