Росіяни вдарили безпілотником по пасажирському поїзду у Запорізькій області

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Фото: Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України

Російський безпілотник атакував пасажирський поїзд у Запорізькій області. Поранень зазнала провідниця поїзда.

Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

"росія продовжує цілеспрямовані атаки на об’єкти транспортної інфраструктури. Цього разу ворожий БПЛА влучив у пасажирський поїзд у Запорізькій області", – ідеться у повідомленні.

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Завдяки своєчасним діям моніторингової групи Укрзалізниці пасажирів і працівників вчасно евакуювали. Обійшлося без загиблих. Поранення в ногу дістала провідниця поїзда, їй надається необхідна медична допомога.

Для пасажирів організовано автобусний трансфер до Запоріжжя.

"Безпека пасажирів і працівників залізниці залишається пріоритетом, тож рух поїздів у регіоні буде під максимальним контролем наших моніторингових груп. Звертаємо увагу, що можливі трансфери з залученням автобусів та приміських електропоїздів з/до Запоріжжя – просимо звертати увагу на персоналізовані сповіщення в застосунку Укрзалізниці", – додають в "Укрзалізниці".