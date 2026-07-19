На Херсонщині через обстріли РФ 25 людей поранені, серед них четверо дітей

Під обстрілами опинилися Херсон та понад 40 населених пунктів регіону.

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Росіяни вдарили по Зеленівці на Херсонщині

Минулої доби російська армія завдала масованих ударів по Херсонській області. Під обстрілами опинилися Херсон та понад 40 населених пунктів регіону. Внаслідок атак поранення дістали 25 людей, серед них четверо дітей.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Ворог атакував Херсон, Антонівку, Комишани, Станіслав, Нововоронцовку, Борозенське, Новорайськ, Козацьке, Милове, Новокаїри, Одрадокам'янку, Садове, Токарівку, Томарине, Інженерне та низку інших населених пунктів області.

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Російські війська застосовували артилерію та ударні безпілотники, завдаючи ударів по житлових кварталах, критичній і соціальній інфраструктурі.

Унаслідок обстрілів пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, господарську споруду, автомобіль швидкої допомоги, приватний транспорт і стільникові вежі.

Через російську агресію 25 мирних жителів отримали поранення, серед них четверо дітей.

Крім того, протягом доби зі звільнених громад Херсонщини евакуювали 11 людей.