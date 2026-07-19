​Міністром оборони в новому уряді може стати чинний голова МВС Клименко, - джерела
Ексклюзив​Міністром оборони в новому уряді може стати чинний голова МВС Клименко, - джерела
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
Канада запросила Україну стати державою-засновницею нового оборонного банку
Канада запросила Україну стати державою-засновницею нового оборонного банку
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині через обстріли РФ 25 людей поранені, серед них четверо дітей

Під обстрілами опинилися Херсон та понад 40 населених пунктів регіону.

На Херсонщині через обстріли РФ 25 людей поранені, серед них четверо дітей
Росіяни вдарили по Зеленівці на Херсонщині
Фото: Херсонська МВА

Минулої доби російська армія завдала масованих ударів по Херсонській області. Під обстрілами опинилися Херсон та понад 40 населених пунктів регіону. Внаслідок атак поранення дістали 25 людей, серед них четверо дітей.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Ворог атакував Херсон, Антонівку, Комишани, Станіслав, Нововоронцовку, Борозенське, Новорайськ, Козацьке, Милове, Новокаїри, Одрадокам'янку, Садове, Токарівку, Томарине, Інженерне та низку інших населених пунктів області.

Реклама

Російські війська застосовували артилерію та ударні безпілотники, завдаючи ударів по житлових кварталах, критичній і соціальній інфраструктурі.

Унаслідок обстрілів пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, господарську споруду, автомобіль швидкої допомоги, приватний транспорт і стільникові вежі.

Через російську агресію 25 мирних жителів отримали поранення, серед них четверо дітей.

Крім того, протягом доби зі звільнених громад Херсонщини евакуювали 11 людей.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies