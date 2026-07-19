Сили безпілотних систем уразили 13 підстанцій та чотири судна РФ у Чорному морі

У ніч на 19 липня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ завдали ударів по 13 електропідстанціях, з яких вісім розташовані в тимчасово окупованому Криму. Також були уражені чотири танкери російського "тіньового флоту" у Чорному морі.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

Уночі українські оператори уразили 59 цілей у глибокому тилу противника. До виконання бойового завдання були залучені підрозділи 414-ї, 412-ї, 20-ї та 427-ї бригад Сил безпілотних систем.

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У Чорному морі під удар потрапили два танкери, суховантажне судно та плавучий кран, які використовувалися для забезпечення російської військової логістики.

Крім того, українські безпілотники уразили 13 електропідстанцій. Вісім із них розташовані в тимчасово окупованому Криму, ще п'ять – на захоплених територіях півдня та сходу України.

Зокрема, під удар потрапили підстанції «Соляна» у Керчі, «Азовська» у Старому Криму, «Зоря» у Понизівці, «Дарсан» у Ялті, «Капсель» у Судаку, «Коктебель» у Щебетівці, «Леніно» у Єди-Кую та «Насосна-3» у Зеленому Яру.

Також були уражені підстанція «Бердянська» в тимчасово окупованому Бердянську, електропідстанція в Широкому на Херсонщині, а також енергетичні об'єкти у Білій Горі та Безгиновому Луганської області і в Землянках Донецької області.

Після ударів були зафіксовані перебої з електропостачанням у Керчі, Старому Криму, Ялті, Судаку, Щебетівці, Понизівці, Бердянську, Зеленому Яру, Широкому та інших населених пунктах.

Командувач СБС також підбив підсумки операцій "МоЛоЧКа" та "Кримський рубильник off", які тривали з 1 по 19 липня. За цей час українські військові уразили 176 плавзасобів "тіньового флоту" РФ та 96 енергетичних об'єктів.