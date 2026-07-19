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Окупанти вдарили КАБами по Білозерській громаді Херсонщини: загинула людина, є поранені

Відомо про шістьох поранених.

Окупанти вдарили КАБами по Білозерській громаді Херсонщини: загинула людина, є поранені
наслідки атаки РФ по Херсонщині
Фото: Херсонська ОВА

Вранці 19 липня армія РФ завдала авіаудару КАБами по Білозерській громаді Херсонської області. Внаслідок атаки загинула 75-річна жінка, ще шестеро цивільних отримали поранення.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, ворожі КАБи влучили безпосередньо в житлові будинки.

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"Керовані авіабомби поцілили просто в житлові будинки. Внаслідок атаки під завалами власної оселі загинула 75-річна жінка", – повідомив Прокудін.

До лікарні госпіталізували 53-річну та 54-річну жінок, які перебувають у стані середньої тяжкості. Вони отримали осколкові поранення, закриті черепно-мозкові травми, вибухові травми та контузії.

Ще двом постраждалим – 61-річній жінці та 69-річному чоловіку – медики надали допомогу на місці. Від госпіталізації вони відмовилися.

Пізніше стало відомо про ще двох постраждалих внаслідок російського авіаудару по Білозерській громаді.

37-річний чоловік та 31-річна жінка отримали вибухові травми, контузії та гостру реакцію на стрес.

За попередніми даними, внаслідок авіаудару пошкоджено понад 20 житлових будинків, частина осель повністю зруйнована. Також зазнали пошкоджень господарські споруди, автомобілі та місцеві теплиці.

На місці працюють рятувальники та інші профільні служби, які ліквідовують наслідки російської атаки.

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