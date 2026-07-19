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Через російські обстріли на Чернігівщині пошкоджені підприємства, пекарня та будинки

У Чернігові через атаку РФ знищено та пошкоджено щонайменше 15 автомобілів.

Через російські обстріли на Чернігівщині пошкоджені підприємства, пекарня та будинки
наслідки атаки РФ по Чернігівщині
Фото: Чернігівська ОВА

Протягом минулої доби та в ніч на 19 липня російські війська атакували Чернігівську область ударними БпЛА. Пошкоджені підприємства, житлові будинки, пекарня та будинок культури.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Уранці FPV-дрон влучив у будівлю колишнього магазину в одному із сіл Корюківської громади. Внаслідок удару пошкоджено дах і вибито вікна.

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У Новгород-Сіверській громаді безпілотник типу "Молнія" влучив на територію приватного домоволодіння, пошкодивши дах житлового будинку. В іншому селі цієї ж громади удар припав по будинку культури.

У Сновській громаді через атаку безпілотника "Гербера" загорілася суха рослинність. Вогонь охопив близько 1,5 гектара території.

Також російські війська атакували дронами типу "Герань" Чернігів. Внаслідок ударів пошкоджено два підприємства, знищено та пошкоджено щонайменше 15 автомобілів, а також виробниче обладнання.

Ще один безпілотник "Герань" влучив по підприємству в селищі Березна. Через атаку загорілися ангари, знищено вантажний автомобіль.

Уночі FPV-дрон атакував пекарню в Семенівці. Пожежу, що виникла після удару, рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати.

Вранці 19 липня російський безпілотник завдав удару по підприємству в Корюківці. Внаслідок атаки знищено виробничі потужності підприємства. Пожежу ліквідували підрозділи ДСНС.

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